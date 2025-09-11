Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hijo de Ramón Valdez contó sorprendente detalle sobre su padre y La Chilindrina: “Sufrió mucho”

Esteban Valdez, hijo del actor que dio vida a ‘Don Ramón’ en El Chavo del 8, habló de la estrecha relación de él con La Chilindrina.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Esteban Valdez recordó el estrecho vínculo que unía a su padre con La Chilindrina.
Esteban Valdez contó cómo era el fuerte vínculo entre su padre y La Chilindrina. Fotos: AFP / Luis Acosta - Yuri Cortez

Ramón Valdez es conocido en Latinoamérica y gran parte del mundo por su personaje de ‘Don Ramón’ en El Chavo del 8. Esa interpretación le ha valido muchos reconocimientos y elogios.

Valdez falleció en agosto de 1988, pero su recuerdo sigue vivo y sus hijos se han encargado de preservar y fortalecer su legado. De hecho, a principios de este año, su hijo Esteban lanzó el libro ‘Con permisito dijo monchito’, donde narra la faceta más desconocida del actor mexicano.

¿Qué dijo el hijo de Ramón Valdez sobre la estrecha relación entre su padre y La Chilindrina?

Esteban, en el pódcast En Positivo, conducido por Lourdes del Río, habló de nuevo de cómo era su papá tras bambalinas y así reveló un detalle poco conocido del vínculo tan cercano que tenía él con María Antonieta de las Nieves, quien interpretaba a La Chilindrina.

Es impresionante el vínculo que ellos (Ramón Valdez y La Chilindrina) lograron tener. En la primera década de El Chavo del 8 pasaban mucho tiempo juntos en las grabaciones y sí crearon ese vínculo porque, según cuenta María Antonieta, cuando mi papá llegaba al set de grabación, al hotel o algún otro lugar ponía las fotos de todos nosotros y al final ponía la de La Chilindrina

Ese gesto dejó impactada y encantada a De las Nieves, quien entendió lo importante que era ella para Ramón y cómo él valoraba esa estrecha relación padre e hijo, así fuera solo algo ficticio.

A raíz de esa gran relación, María Antonieta lo eligió para ser su padrino de bodas, además, cuenta Esteban, La Chilindrina sufrió como una hija más cuando se produjo la muerte de Valdez en agosto de 1988.

Lo que sufrió ella (La Chilindrina)… sufrió más con la muerte de su papá ‘su papito lindo hermoso’ que cuando murió su papá biológico. Fue hermoso. Hasta la fecha yo la veo a ella como mi hermana. Tenemos un vínculo muy hermoso gracias a mi papá

¿Qué pasó entre Roberto Gómez Bolaños 'El Chavo' y Florinda Meza?

A mediados de este año fue estrenada en la plataforma de HBO Max la bioserie de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’. En ella, se narran muchos sucesos que se vivían detrás de cámaras de la exitosa comedia.

Por ejemplo, se muestra cómo se dio el acercamiento entre Chespirito y Florinda Meza que, finalmente, desencadenó en que ella no se casara con Enrique Segoviano y él se separara de su esposa, Graciela Fernández.

Además, se muestra cómo surgió la idea por parte del actor y guionista mexicano de crear El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado.

Lo cierto es que la serie no dejó muy bien parada a Florinda, incluso, la actriz amenazó con denunciar a sus creadores, los hijos de Chespirito, pero hasta ahora no han surgido novedades al respecto.

