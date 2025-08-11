Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ángela Aguilar confirma la fecha de su boda por la iglesia con Christian Nodal

Ángela Aguilar sorprendió al revelar la fecha de su boda religiosa con Christian Nodal, desatando emoción entre sus fans.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Ángela Aguilar reveló la fecha de su boda por la iglesia con Christian Nodal
Ángela Aguilar reveló a un fan la fecha de su boda por la iglesia con Christian Nodal. (Foto: Giorgio Viera / AFP)

Ángela Aguilar es tendencia en redes luego de que diera a conocer cuándo se casaría por la iglesia con el también cantante mexicano Christian Nodal.

¿Cuándo se casarán por la iglesia Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Recordemos que fue en julio de 2024, que la pareja de artistas realizaron una ceremonia fugaz por lo civil donde tuvieron como invitados a un grupo selecto, entre ellos Marc Anthony y su esposa, quienes fueron los padrinos de boda.

No obstante, recientemente, la intérprete de 'Libre Corazón' quien se encuentra de gira por los Estados Unidos, reveló a un seguidor que la esperó a las afueras de una de sus presentaciones para que le firmara un autógrafo, que se casaría en el mes de mayo del 2026 con Nodal.

Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia”, expresó mientras el hombre le preguntó si podría ser su padrino de boda.

Sorprendidos por la noticia, varios de los presentes no dudaron en ovacionarla en medio de gritos mientras ella muy feliz les sonreía y se tomaba con fotos con ellos.

¿Cómo se celebró la boda civil de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

La ceremonia civil del intérprete de 'Los Besos que te di' y la hija menor de Pepe Aguilar se llevó a cabo el 24 de julio de 2024 en una hacienda del estado de Morelos, México, tras solo unas semanas de que Nodal anunciara su separación de Cazzu, con quien tiene una hija.

El enlace desató una intensa polémica en redes y prensa especializada, pues muchos cuestionaban la rapidez de la boda civil y la cercanía temporal entre la ruptura previa y la unión con Ángela.

Ángela Aguilar reveló la fecha de su boda por la iglesia con Christian Nodal
La cantante mexicana Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron por lo civil en julio de 2024. (Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images / AFP)

A pesar del escepticismo, el director del Registro Civil de Morelos confirmó que la boda fue legal y legítima, según los registros oficiales del estado.

Asimismo, en una entrevista, el artista sonorense destacó que ambos están “felices” y que “nadie tuvo el corazón roto”, haciendo alusión al periodo anterior de su relación con la rapera argentina.

¿Cómo será la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Aún no se han revelado detalles sobre cómo será la boda por la iglesia de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Sin embargo, todo indica que será una celebración por todo lo alto, pues Pepe Aguilar se encargará de que su hija tenga una ceremonia inolvidable.

Los seguidores de la familia aseguran que, al ser la menor de la dinastía y la consentida, la artista de 22 años recibirá una boda llena de lujo y momentos especiales que quedarán en la memoria de todos.

Ángela Aguilar reveló la fecha de su boda por la iglesia con Christian Nodal
Ángela Aguilar y Christian Nodal se casarán en mayo de 2026. (Foto: Alberto E. Rodriguez/Getty Images / AFP)
