¿Cuánto dinero tiene Pepe Aguilar? Este es el valor real de su fortuna

El nombre de Pepe Aguilar está profundamente ligado a la historia de la música mexicana.

Hijo de dos leyendas como Antonio Aguilar y Flor Silvestre, el intérprete de rancheras y productor ha sabido construir su propio legado, no solo en los escenarios, sino también en los negocios.

¿A cuánto asciende la fortuna familiar de Pepe Aguilar?

A sus 57 años, Pepe Aguilar es considerado el pilar de una familia que continúa expandiendo la influencia de la música regional mexicana en nuevas generaciones, y ha consolidado una fortuna millonaria que despierta curiosidad entre sus seguidores.

Todos hablan de Pepe Aguilar… pero pocos saben cuál es el valor REAL de su fortuna. Aquí te lo revelamos / Foto AFP: Roy Rochlin / GETTY IMAGES

Algunos portales especializados han compartido que el artista cuenta con un patrimonio que ronda los 10 millones de dólares, es decir aproximadamente 40 mil millones de pesos colombianos, una cifra alcanzada gracias a su talento musical, sus giras nacionales e internacionales y apuestas empresariales.

¿Cuándo comenzó Pepe Aguilar a generar ganancias a través de la música?

Pepe Aguilar inició su camino artístico en los años ochenta, y nunca se limitó únicamente a interpretar canciones, pues entendió que diversificar sus ingresos era clave para sostener su carrera a largo plazo.

Su faceta de productor lo llevó a fundar Equinoccio Records en el año 2000, y apenas un año después inauguró Neo Audio, un estudio de grabación con el que apoyó a nuevos artistas.

En 2016, ya con más experiencia y visión empresarial, creó junto a su esposa Aneliz Álvarez Machín Records, sello con el que impulsó la carrera de sus hijos Ángela y Leonardo, además de abrir camino a talentos emergentes dentro del género regional.

¿Cuál ha sido el legado familiar que hace parte de la fortuna de Pepe Aguilar?

Su padre, Antonio Aguilar, fallecido en 2007, alcanzó una riqueza estimada en 20 millones de dólares tras grabar más de 150 discos y protagonizar más de 120 películas, consolidándose como un ícono cultural.

Pepe Aguilar ha construido una fortuna estimada en 10 millones de dólares, gracias a la música y los negocios.(Foto: Víctor Chávez / Getty Images / AFP)

Mientras que su madre, Flor Silvestre también dejó huella en el cine y la música, reforzando el peso de la tradición artística que heredaron sus hijos y nietos.

La fortuna de la familia no recae únicamente en Pepe, pues Ángela Aguilar es considerada una de las artistas más prometedoras del regional mexicano, acumulando alrededor de 5 millones de dólares, gracias a sus discos, giras y contratos.

Su hermano Leonardo Aguilar también ha seguido los pasos familiares en la música, mientras que Pepe continúa compartiendo escenarios con ambos en giras internacionales que fortalecen la marca “Aguilar” como un sello de tradición y modernidad.

El camino de Pepe Aguilar confirma que la música puede ser el punto de partida de un imperio familiar, su nombre no solo representa canciones que han marcado generaciones, sino también la visión de un hombre que entendió que el arte y los negocios podían caminar de la mano para sostener un legado que sigue creciendo.