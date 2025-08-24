Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocidos influencers anunciaron el fallecimiento de su hijo: “Fuiste mi amado bebito”

Karen Barrera y Daniel Ruiz anunciaron el fallecimiento de su bebé y agradecieron el apoyo recibido en todo este tiempo.

Daniela Morales
Karen Barrera y Daniel Ruiz
Karen Barrera y Daniel Ruiz anunciaron el fallecimiento de su bebé.

Karen Barrera, creadora de contenido mexicana, y su esposo, el youtuber puertorriqueño Daniel Ruiz Abaunza, conocido como Daniel El Travieso, confirmaron la dolorosa pérdida de su bebé. La pareja, que ya tenía preparado el anuncio de su embarazo, terminó compartiendo un mensaje cargado de amor y despedida.

¿Qué pasó con el bebé de los creadores de contenido Karen Barrera y Daniel Ruiz?

A través de un emotivo video, Karen mostró escenas de su embarazo: la prueba positiva, la primera ecografía y la reacción de su esposo al recibir la noticia. Junto a las imágenes, escribió un mensaje que conmovió: “Fuiste muy amado, mi bebito”.

En Instagram, la influencer relató que ese mismo día tenían planeado comunicar públicamente que esperaban a su primer hijo. Sin embargo, la ilusión se transformó en duelo.

“Hoy sería el día en que anunciaríamos con alegría la llegada de un nuevo miembro a nuestra familia, pero los planes de Dios son más grandes que los nuestros, aunque cueste entenderlo”, publicó.

Karen Barrera y Daniel 'El Travieso'
Karen Barrera y Daniel 'El Travieso' perdieron a su bebé. Foto Gladys Vega. AFP

Aunque no dio detalles médicos, la fotografía que acompañó sus palabras sugiere que la gestación no había alcanzado las 21 semanas. Pese a ello, el mensaje de Karen dejó claro que, desde el primer instante, su bebé fue profundamente esperado y amado.

¿Qué dijeron Karen Barrera y Daniel El Travieso tras el fallecimiento de su bebé?

En sus declaraciones, la creadora de contenido destacó el apoyo de su esposo durante este proceso. “No tengo palabras para expresar lo agradecida que estoy con mi esposo, quien ha sido nuestra fortaleza en este proceso, y con mi familia y amistades por todo el apoyo y amor que nos han brindado”, señaló.

Daniel, conocido en plataformas digitales por su estilo humorístico, también ha manifestado su cercanía y respaldo a Karen, acompañándola en un momento que ambos describen como el más difícil de su vida en pareja.

Las publicaciones generaron miles de reacciones. Seguidores y colegas del medio expresaron mensajes de empatía y solidaridad. Muchos resaltaron la importancia de no presionar a las parejas con preguntas sobre hijos, recordando que detrás de cada historia puede haber intentos, pérdidas y silencios invisibles.

Karen Barrera se dio a conocer en TikTok en 2019, en plena pandemia, y rápidamente se consolidó como una de las creadoras mexicanas más seguidas gracias a sus videos de comedia, moda y estilo de vida.

Por su parte, Daniel Ruiz Abaunza, mejor conocido como Daniel El Travieso, es uno de los youtubers más populares de Puerto Rico. La pareja inició su relación en 2020, se comprometió al año siguiente y contrajo matrimonio en octubre de 2022 en Querétaro, en una boda que compartieron con sus seguidores.

