Así reaccionó Aida Victoria Merlano ante las declaraciones de Yina Calderón sobre su hijo

El mundo del entretenimiento digital volvió a sacudirse tras un comentario hecho por Yina Calderón durante una de sus reuniones sociales. En medio de música vallenata y bromas, la empresaria insinuó que el hijo de Aida Victoria Merlano no sería de su actual pareja, Juan David Tejada, sino de su expareja, el streamer Westcol.

Aunque aseguró que solo repetía lo que otros le habían comentado, sus palabras se propagaron rápidamente en redes sociales.

¿Qué motivó las declaraciones de Yina Calderón sobre el hijo de Aida Victoria Merlano?

La escena se vivió en una de las habituales fiestas que organiza Calderón, donde incluso había un grupo vallenato amenizando la noche. En ese contexto, la creadora de contenido recordó que el youtuber Mr. Stiven había mencionado tener un chisme importante, aunque nunca lo reveló.

Fue entonces cuando Yina aseguró que muchas personas le habían escrito para decirle que el hijo recién nacido de la barranquillera no era de su pareja actual, sino de Westcol. Aunque advirtió que no tenía pruebas, dejó en el aire la insinuación que terminó generando controversia.

Incluso, mientras sonaba la canción El Santo Cachón, se permitió bromear con que se la dedicaría a Juan David Tejada, aumentando el tono provocador de la situación y dejando a la audiencia dividida entre risas y críticas.

¿Cómo fue la reacción de Aida Victoria Merlano ante las declaraciones de Yina Calderón?

La respuesta de Aida Victoria no se hizo esperar y llegó a través de sus redes sociales. Con ironía, la influenciadora desmintió las palabras de Calderón y recurrió al humor para ridiculizar los rumores que circulaban. “Entonces mi ex me preñó por inseminación telepática”, escribió en una de sus historias de Instagram.

Además, recordó que mientras se hablaba de chismes en una fiesta, ella estaba ofreciendo una conferencia frente a más de cuatro mil personas, lo que utilizó como argumento para marcar la diferencia entre su labor profesional y los comentarios de terceros.

Finalmente, cerró su mensaje con una frase contundente: “Águila no caza mosca, mamacita”, dejando claro que no piensa dar mayor importancia a rumores que, según ella, carecen de fundamento.

Lo cierto es que, con una frase breve y contundente, Aida Victoria logró frenar la especulación y reafirmar su postura, mostrando que, en medio del ruido de las redes, no está dispuesta a permitir que otros definan la historia de su vida personal.