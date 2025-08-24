Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así reaccionó Aida Victoria Merlano ante las declaraciones de Yina Calderón sobre su hijo

La reacción de Aida Victoria Merlano ante las declaraciones de Yina Calderón sobre su hijo dejó claro su rechazo a los rumores.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Aida Victoria Merlano y Yina Calderón
Aida Victoria Merlano le envió contundente mensaje a Yina Calderón. Foto Canal RCN

El mundo del entretenimiento digital volvió a sacudirse tras un comentario hecho por Yina Calderón durante una de sus reuniones sociales. En medio de música vallenata y bromas, la empresaria insinuó que el hijo de Aida Victoria Merlano no sería de su actual pareja, Juan David Tejada, sino de su expareja, el streamer Westcol.

Aunque aseguró que solo repetía lo que otros le habían comentado, sus palabras se propagaron rápidamente en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué motivó las declaraciones de Yina Calderón sobre el hijo de Aida Victoria Merlano?

La escena se vivió en una de las habituales fiestas que organiza Calderón, donde incluso había un grupo vallenato amenizando la noche. En ese contexto, la creadora de contenido recordó que el youtuber Mr. Stiven había mencionado tener un chisme importante, aunque nunca lo reveló.

Fue entonces cuando Yina aseguró que muchas personas le habían escrito para decirle que el hijo recién nacido de la barranquillera no era de su pareja actual, sino de Westcol. Aunque advirtió que no tenía pruebas, dejó en el aire la insinuación que terminó generando controversia.

Artículos relacionados

Incluso, mientras sonaba la canción El Santo Cachón, se permitió bromear con que se la dedicaría a Juan David Tejada, aumentando el tono provocador de la situación y dejando a la audiencia dividida entre risas y críticas.

Yina Calderón y Aida Victoria
Yina Calderón y el rumor sobre el hijo de Aida Victoria Merlano. Fotos Canal RCN

¿Cómo fue la reacción de Aida Victoria Merlano ante las declaraciones de Yina Calderón?

La respuesta de Aida Victoria no se hizo esperar y llegó a través de sus redes sociales. Con ironía, la influenciadora desmintió las palabras de Calderón y recurrió al humor para ridiculizar los rumores que circulaban. “Entonces mi ex me preñó por inseminación telepática”, escribió en una de sus historias de Instagram.

Además, recordó que mientras se hablaba de chismes en una fiesta, ella estaba ofreciendo una conferencia frente a más de cuatro mil personas, lo que utilizó como argumento para marcar la diferencia entre su labor profesional y los comentarios de terceros.

Finalmente, cerró su mensaje con una frase contundente: “Águila no caza mosca, mamacita”, dejando claro que no piensa dar mayor importancia a rumores que, según ella, carecen de fundamento.

Lo cierto es que, con una frase breve y contundente, Aida Victoria logró frenar la especulación y reafirmar su postura, mostrando que, en medio del ruido de las redes, no está dispuesta a permitir que otros definan la historia de su vida personal.

Yina Calderón
Yina Calderón habla del hijo de Aida Victoria Merlano. | Foto: Canal RCN
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sebastián Caicedo Sebastián Caicedo

Sebastián Caicedo respondió a comentario sobre su esposa: “No creo que la ames”

En redes sociales, Sebastián Caicedo respondió a comentario sobre su relación tras ser cuestionado sobre su amor por Juliana.

Enemiga de Karina García se conectó a uno de sus lives y ella reaccionó: "¿Usted qué hace acá?" Karina García

Enemiga de Karina García se conectó a uno de sus lives y ella reaccionó: "¿Usted qué hace acá?"

La creadora de contenido reveló que tenía susto por ver a esta "infiltrada" en su transmisión de redes sociales.

El creador de contenido le envió un mensaje a los seguidores de Dani, minutos antes de que ella se fuera con varios amigos. Dani Duke

Dani Duke emprendió un gran viaje sin La Liendra y esta fue su reacción

El creador de contenido le envió un mensaje a los seguidores de Dani, minutos antes de que ella se fuera con varios amigos.

Lo más superlike

Cazzu, rapera argentina durante la gala de honor a Marco Antonio Solís en Las Vegas 2022 Cazzu

Cazzu anunció su regreso a la famosa página azul con una fotografía que llamó la atención

Cazzu, que en 2020 innovó en esta página para adultos, regresó tras confesar que la manutención de Nodal para su hija no le alcanza.

Blessd, cantante colombiano en casa Spotify Blessd

Blessd compartió fotos junto a su ex y desató controversia entre sus fans

Bolsas bajo los ojos: lo que la ciencia dice sobre su origen y los consejos prácticos para tratarlas. Curiosidades

Bolsas bajo los ojos: causas y consejos efectivos para reducir su apariencia

Periodista fue robada en vivo Talento internacional

Periodista fue asaltada durante transmisión en vivo y todo quedó grabado

Carolina Sabino se mostró triste en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino rompió en llanto en pleno reto de MasterChef Celebrity, ¿qué pasó?