Él es Javier Jattin, protagonista de Chepe Fortuna: así luce en la actualidad

Uno de los actores más destacados del país es Javier Jattin, quien ha acaparado la atención mediática tras el próximo regreso de una de las telenovelas más vistas del país, la cual es ‘Chepe Fortuna’, una producción del Canal RCN.

Desde que regresó ‘Chepe Fortuna’ a la pantalla, miles de internautas se han preguntado acerca de cómo luce el elenco de esta producción, en especial uno de sus protagonistas, quien es Javier.

¿Cómo luce en la actualidad Javier Jattin, protagonista de Chepe Fortuna?

Es clave mencionar que uno de los actores más destacados del país es Javier Jattin, quien ha tenido la oportunidad de participar en importantes producciones en las que ha dejado un importante legado a nivel artístico.

¿Qué personaje interpretó Javier Jattin en Chepe Fortuna? | Foto: Canal RCN

Además, con el regreso de ‘Chepe Fortuna’, miles de internautas se han preguntado acerca de cómo luce en la actualidad, Javier, pues también, se ha considerado como uno de los intérpretes más guapos del país.

Sin duda, Javier suele compartir varios detalles de su vida a través de sus redes sociales, en especial en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 800 mil seguidores.

Con base en esto, miles de navegantes se han preguntado acerca de cómo luce en la actualidad. En una de sus recientes publicaciones, subió una fotografía en la que aparece junto a varias motocicletas y muchos de sus fanáticos, resaltaron su belleza.

¿Cómo será la nueva programación del Canal RCN con la llegada de Chepe Fortuna?

Sin duda, el mes de diciembre traerá importantes cambios en la pantalla del Canal RCN, además, se transmitirán varias producciones, las cuales han dejado un importante legado en la televisión, las cuales son: ‘Chepe Fortuna’, ‘Enfermeras’ y ‘La Sustituta’.

¿En qué horario transmiten Chepe Fortuna? | Foto: Canal RCN

Es así como el próximo 1 de diciembre, los televidentes podrán conectarse con una nueva programación, que quedará de la siguiente manera:

Chepe Fortuna: 8 – 9 p.m.

Enfermeras: 9:30 – 10:30 p.m.

La Sustituta: 10:30 p.m. – 11:30 p.m.

Recuerda conectarte con ‘Chepe Fortuna’, una de las producciones más esperadas por parte de los televidentes en la que te cautivarás no solamente con su historia, sino que también, con la gran participación de todo su elenco. ¡No te la pierdas!