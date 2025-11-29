Él es Vicent Pelluard, el esposo y padre del primogénito de Mariana Pajón

Una de las deportistas más destacadas del país es Mariana Pajón, quien se ha destacado a lo largo de su vida en demostrar su gran habilidad en el BMX, cuyo deporte ha sido su principal fuente de inspiración tras ganar importantes medallas olímpicas.

Además, Mariana Pajón se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales en los últimos meses tras compartir varios detalles de su vida personal, en especial por anunciarles a sus seguidores que se convertirá en madre por primera vez.

Por el momento, el primogénito de Mariana no ha nacido. Sin embargo, muchos internautas se han preguntado acerca de la identidad de su pareja y a qué se dedica.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

¿Quién es Vicent Pelluard, el esposo de Mariana Pajón?

Es clave mencionar que una de las personas más importantes en la vida de Mariana Pajón es Vicent Pelluard, con quien comparte varias cosas en común, en especial, por ser un reconocido ciclista deportivo de BMX.

El país de nacimiento de Vicent es Francia y desde hace varios años se ha destacado por competir en varios torneos deportivos en el que ha tenido la oportunidad en adquirir importantes reconocimientos.

A esto se dedica Vicent Pelluard, esposo de Mariana Pajón. | AFP: Pablo Vera

En la actualidad, Vicent cuenta con más de 136 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que comparte varios acontecimientos de su vida personal y profesional.

Artículos relacionados Karol G Karol G y Feid dejan nuevas pistas sobre su relación: ¿se casaron o se separaron?

Así también, Vicent ha demostrado en sus redes sociales el amor que siente por Mariana Pajón, con quien está casado desde hace varios años y están sumamente orgullosos de convertirse en padres por primera vez.

¿Ya nació el primogénito de Mariana Pajón y Vicent Pelluard?

Desde hace varios días, Mariana Pajón ha tenido a sus seguidores bajo la expectativa del nacimiento de su primogénito tras varias fotografías que compartió en sus redes sociales.

¿Ya nació el bebé de Mariana Pajín? | AFP: Raul Arboleda

Sin embargo, Mariana ni su esposo han confirmado el nacimiento de su bebé. A pesar de ello, se ha generado una ola de especulaciones que ya nació su hijo, a quien por el momento no han revelado cómo se llamará.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció reconocido actor de Netflix tras caer del techo de su casa: ¿quién fue?

Con base en esto, los internautas se han encontrado bajo la expectativa de la noticia y han resaltado el amor incondicional que se tiene la pareja de deportistas.