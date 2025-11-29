Jorge Rausch de MasterChef confesó los excesos que tuvo en el pasado: “Toqué fondo”

Uno de los chefs más reconocidos del país es Jorge Rausch, quien se ha destacado en los últimos años en demostrar su gran experiencia en la cocina y, también, por ser uno de los jurados de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN.

Además, Jorge Rausch ha acaparado la atención mediática en las últimas semanas tras compartirle valiosos consejos a los participantes que hicieron parte de la décima edición en la cocina más famosa del país, en la que Violeta Bergonzi, se convirtió en la ganadora.

¿Qué excesos tuvo Jorge Rausch en el pasado y cómo tocó fondo?

En los últimos días, Jorge Rausch se ha convertido en centro de atención mediática tras hacer varias confesiones de su vida personal y profesional en el pódcast de ‘Ir al fondo pódcast’, de la periodista Susy Mora, en el que abrió su corazón acerca de difíciles momentos que enfrentó en el pasado.

“Uno está completamente sordo hasta que escucha. Uno siempre que es alcoh0lic# y sigue tomando, es completamente sordo. Y me di cuenta ese día en que me descubrí que yo siempre quise ser el mejor chef, tener el mejor restaurante y no quería acabar con todo y mi familia”, agregó Rausch.

Esta fue la confesión que hizo Rausch de los excesos de su pasado. | Foto: Canal RCN

Así que Rausch expresó que en el pasado atravesó por varios excesos, en especial por el alc0h#l, pues reveló que en algún punto de su vida sintió que enfrentó algunas adversidades. Sin embargo, tocó fondo y, también, la cocina se convirtió en su gran refugio:

“Recuerdo que en esa época tenía muchas responsabilidades, en especial porque el restaurante dependía de mí, toda mi familia y no puse un límite. Hasta que toqué fondo, encontré el terapista que me ayudó y, luego de un tiempo, descubrí que, a pesar de recaer, pude salir adelante”.

¿Por qué razón Jorge Rausch estuvo un periodo de tiempo envuelto en excesos?

Durante la entrevista, Rausch se sinceró acerca de las razones por las cuales sintió que su vida estuvo envuelta en medio de excesos, en especial por los límites que no puso en el pasado:

¿Por qué Jorge Rausch es uno de los chefs más famosos del país? | Foto: Canal RCN

“Se llega a los excesos por la rumba, es socialmente bien visto, a mi padre le gustaba, pero él no era así, yo sí. Luego, acepto que yo era sordo y pues, quise ponerle un freno para ser el mejor chef y un ejemplo para toda mi familia”, añadió Rausch.

A pesar de esta situación, Rausch se ha convertido en un gran ejemplo para todos sus seguidores, quienes han admirado la capacidad en la que superó los excesos de su pasado y, también, en ser uno de los mejores chefs de Colombia.