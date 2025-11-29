Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Ya nació el bebé de Mariana Pajón? Esto se sabe tras emotivas fotografías en sus redes

Mariana Pajón compartió emotivas fotografías de su embarazo y fans se ilusionan con la llegada de su bebé.

¿Ya nació el bebé de Mariana Pajón? Esto se sabe tras emotivas fotografías en sus redes
Esto se sabe del nacimiento del primogéntito de Mariana Pajón. | Fotos: Freepik y AFP. Cris Bouroncle

Una de las deportistas más reconocidas del país es Mariana Pajón, quien se ha convertido en una de las máximas referentes del BMC, también conocido como bicicross, en el que ha adquirido importantes reconocimientos a lo largo de su vida tras ganar dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos.

Además, la deportista se ha convertido en tendencia a través de las diferentes redes sociales tras confirmar la noticia de su primer hijo, fruto de su relación sentimental con Vicent Pelluard.

¿Ya nació el hijo de la deportista colombiana Mariana Pajón?

Recordemos que hace unos días Mariana Pajón compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, unas emotivas fotografías en las que reveló la especial noticia que está atravesando por un importante momento de su vida tras convertirse en madre por primera vez.

¿Ya nació el bebé de Mariana Pajón? Esto se sabe tras emotivas fotografías en sus redes
¿Qué se sabe del nacimiento del bebé de Mariana Pajón? | AFP: Pablo Vera

En cada una de las fotografías se refleja que la deportista está atravesando por un importante momento a nivel personal tras dar a luz y poder convertirse en un ejemplo a seguir con su primer hijo al ser una reconocida deportista.

¿Cuál es la razón por la que internautas suponen que ya nació el bebé de Mariana Pajón?

Luego de la última publicación que compartió Mariana Pajón a través de sus redes sociales, miles de internautas han generado una ola de comentarios acerca del posible nacimiento de su hijo.

¿Ya nació el bebé de Mariana Pajón? Esto se sabe tras emotivas fotografías en sus redes
Esta es la razón por la que internautas suponen que nació el hijo de Mariana Pajón. | AFP: Cris Borouncle

A raíz de la ausencia de Mariana Pajón en los últimos días en sus redes sociales, varios de sus seguidores han “afirmado” que ya nació el primer hijo, quien aparentemente nació el pasado viernes 28 de noviembre en horas de la noche en la ciudad de Medellín.

Aunque la noticia del nacimiento del primogénito de Mariana no se ha confirmado por parte de la leyenda del BMX ni por parte de su esposo, muchos de sus seguidores han estado a la expectativa del anuncio.

Desde luego, los seguidores de Mariana Pajón se han preguntado acerca del nombre que le pondría a su hijo, pues están sumamente orgullosos de poderla acompañar en esta nueva faceta a nivel personal al ser madre por primera vez.

