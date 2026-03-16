La reconocida influenciadora colombiana La Segura sorprendió a sus seguidores al revelar que no fue invitada a la fiesta de 15 años de Isabella, la hija de Andrea Valdiri; un evento que reunió a varias figuras de redes sociales y del entretenimiento. La creadora de contenido contó cómo se enteró de la celebración y dejó ver su reacción ante haber quedado por fuera de la lista de invitados.

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¿Por qué La Segura no fue invitada a los 15 años de Isabella, la hija mayor de Andrea Valdiri?

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas realizada a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Segura recibió una pregunta bastante particular. Un usuario quiso saber por qué, siendo una influenciadora tan reconocida, no había sido invitada a los 15 años de Isabella Valdiri.

La Segura contó que la dejaron por fuera de los 15 de Isabella Valdiri. (Foto Canal RCN).

Ante esto, la creadora de contenido explicó que, aunque conoce a Andrea Valdiri, en realidad no son amigas, razón por la que no fue incluida en este importante festejo. Sin embargo, destacó que, según lo que pudo ver en redes sociales, la celebración estuvo por todo lo alto.

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“La conozco del medio, pero no somos amigas, entonces ¿a son de qué me iba a invitar a los 15 de su hija? Señor bendito, qué fiesta, qué 15. Yo, siendo mi muchacha, tiro la casa por la ventana como hizo la Valdiri; todos los ahorros me los gasto, a todo sí”, expresó.

¿La Segura defendió a Andrea Valdiri de las críticas por el dinero gastado en la fiesta de 15 años de su hija?

Así mismo, La Segura se refirió a las críticas que estaba recibiendo Andrea Valdiri por la cantidad de dinero que habría gastado en la fiesta de 15 años de su hija y cuestionó a quienes la estaban señalando, pues, según comentó, ninguno aportó económicamente para que el evento se realizara. Incluso, elogió a Isabella por cómo lució durante su festejo.

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“Vi gente criticando bolsillo ajeno, como si fueran a poner algún peso para la fiesta. Qué niña tan espectacular, me daba vibes de hija de las Kardashian”.