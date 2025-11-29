Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Famosa actriz colombiana se pronunció tras la pérdida de sus bebés: “Hicimos lo posible”

Una de las actrices colombianas más destacadas del país rompió el silencio por la pérdida de sus bebés en el pasado.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Famosa actriz colombiana se pronunció tras la pérdida de sus bebés: “Hicimos lo posible”
¿Quién fue la actriz colombiana que se pronunció tras la pérdida de sus bebés? | Fotos: Freepik

Una de las actrices más reconocidas del país se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras pronunciarse con sus seguidores acerca de la desafortunada pérdida que tuvo de sus gemelas.

Artículos relacionados

¿Quién es la reconocida actriz colombiana que perdió a sus bebés hace varios años?

El nombre de Johanna Fadul se ha convertido en uno de los más resonados del país al demostrar su gran habilidad en el campo artístico y, también, por participar en importantes producciones a nivel internacional.

Famosa actriz colombiana se pronunció tras la pérdida de sus bebés: “Hicimos lo posible”
¿Qué pérdida tuvo Johanna Fadul en el pasado? | AFP: Gabe Ginsberg

Además, la actriz atravesó por uno de los momentos más difíciles de su vida tras la pérdida de sus gemelas, fruto de su relación con Juan Sebastián Quintero, con quien ha construido una de las relaciones más influyentes en el campo del entretenimiento.

Recordemos que, en el año 2015, Johanna Fadul y Juanse Quintero, les expresaron a sus seguidores la noticia que habían fallecido sus dos gemelas tras complicaciones de salud.

Famosa actriz colombiana se pronunció tras la pérdida de sus bebés: “Hicimos lo posible”
¿Qué dijo Johanna Fadul tras la pérdida que tuvo en el pasado en el pódcast de Tatiana Ramos? | AFP: Gabe Ginsberg

Por esta razón, Johanna ha demostrado que a pesar de este desafortunado suceso, el cual marcó un antes y después en su vida en la de su pareja, quienes recuerdan a sus hijas con cariño y se han convertido en símbolo de superación personal.

¿Qué dijo Johanna Fadul tras la pérdida de sus gemelas en ‘Nuestro pódcast’?

Recientemente, Johanna se ha convertido en tendencia tras hacer varias confesiones de su vida en el pódcast de Tatiana Ríos llamado: ‘Reflejos’, en el que contó varios acontecimientos de su vida personal, en especial por la pérdida que tuvo en el pasado, la cual le dejó importantes experiencias, expresando las siguientes palabras:

“En esos momentos, yo le decía a Juanse, yo quiero que nazcan las dos. A mí no me importan cómo vengan, yo quiero salvarlas a las dos. Creo que hicimos todo lo humanamente posible por salvarlas, tenerlas acá, pero, pues, tampoco podemos luchar contra la voluntad de Dios y, también, traer a un bebé a este mundo mal a que sufra”, agregó la actriz.

Así también, la intérprete recordó con nostalgia el difícil momento que atravesó en esos momentos de su vida, en especial en la manera en como afrontó la pérdida de sus gemelas:

“Yo viví un parto normal, yo hasta ahí no entendía qué pasaba, yo estaba en shock. Cuando yo salgo, yo aterricé y dije: ¿y ahora qué? Entonces, me acuerdo que llego a la casa de mi madre y yo decía qué hago con todo esto. Fueron siete meses haciendo todo para ellas y, ver que no estaban, dolió mucho”, señaló.

Con base en esto, Johanna se ha convertido en un símbolo de resiliencia para todos sus seguidores, quienes la han admirado a lo largo de su amplia trayectoria profesional y la resiliencia en la que afrontó uno de los momentos más difíciles de su vida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Ya nació el bebé de Mariana Pajón? Esto se sabe tras emotivas fotografías en sus redes Mariana Pajón

¿Ya nació el bebé de Mariana Pajón? Esto se sabe tras emotivas fotografías en sus redes

Mariana Pajón compartió emotivas fotografías de su embarazo y fans se ilusionan con la llegada de su bebé.

Cintia Cossio asistió al concierto de Dua Lipa Cintia Cossio

Cintia Cossio vivió un drama después del concierto de Dua Lipa en Bogotá: "Hice mal el cálculo"

Tras escuchar a Dua Lipa cantar en español,Cintia Cossio protagonizó una carrera contrarreloj para regresar con su bebé.

Westcol mostró el truco detrás de su barba y encendió el debate sobre la estética masculina. Westcol

Westcol sorprendió al mostrar que parte de su barba no es natural: "todo fue un engaño"

Westcol sorprendió al mostrar que parte de su barba no es natural, sino resultado de un procedimiento estético para hombres.

Lo más superlike

Falleció reconocido actor de Netflix tras caer del techo de su casa: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido actor de Netflix tras caer del techo de su casa: ¿quién fue?

El mundo de la actuación se viste de luto tras el fallecimiento de reconocido actor tras caer del techo de su casa.

Shakira aplaude a Dua Lipa tras cantar Antología Dua Lipa

Así reaccionó Shakira al escuchar Antología en la voz de Dua Lipa

Edgar Vivar asiste a la ceremonia de apertura del 11º Festival Anual de Cine de Guadalajara - Roberto Gómez Bolaños, alias "Chespirito", gesticula durante el "Tercer Encuentro Mundial de Valores" en Monterrey, Nuevo León. Roberto Gómez Bolaños

Édgar Vivar, 'El señor Barriga', conmovió al recordar a 'Chespirito' a 11 años después de su muerte

La historia que impactó a Nanis Ochoa sobre no tratar su condición Nanis Ochoa

Esto pasaría si Nanis Ochoa no se hubiera sometido a su intervención estética

Chepe fortuna, La Sustituta, Enfermeras Producciones RCN

Chepe fortuna llega a Canal RCN y cambian horarios de Enfermeras y La Sustituta, aquí los detalles