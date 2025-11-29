Famosa actriz colombiana se pronunció tras la pérdida de sus bebés: “Hicimos lo posible”

Una de las actrices más reconocidas del país se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras pronunciarse con sus seguidores acerca de la desafortunada pérdida que tuvo de sus gemelas.

¿Quién es la reconocida actriz colombiana que perdió a sus bebés hace varios años?

El nombre de Johanna Fadul se ha convertido en uno de los más resonados del país al demostrar su gran habilidad en el campo artístico y, también, por participar en importantes producciones a nivel internacional.

Además, la actriz atravesó por uno de los momentos más difíciles de su vida tras la pérdida de sus gemelas, fruto de su relación con Juan Sebastián Quintero, con quien ha construido una de las relaciones más influyentes en el campo del entretenimiento.

Recordemos que, en el año 2015, Johanna Fadul y Juanse Quintero, les expresaron a sus seguidores la noticia que habían fallecido sus dos gemelas tras complicaciones de salud.

Por esta razón, Johanna ha demostrado que a pesar de este desafortunado suceso, el cual marcó un antes y después en su vida en la de su pareja, quienes recuerdan a sus hijas con cariño y se han convertido en símbolo de superación personal.

¿Qué dijo Johanna Fadul tras la pérdida de sus gemelas en ‘Nuestro pódcast’?

Recientemente, Johanna se ha convertido en tendencia tras hacer varias confesiones de su vida en el pódcast de Tatiana Ríos llamado: ‘Reflejos’, en el que contó varios acontecimientos de su vida personal, en especial por la pérdida que tuvo en el pasado, la cual le dejó importantes experiencias, expresando las siguientes palabras:

“En esos momentos, yo le decía a Juanse, yo quiero que nazcan las dos. A mí no me importan cómo vengan, yo quiero salvarlas a las dos. Creo que hicimos todo lo humanamente posible por salvarlas, tenerlas acá, pero, pues, tampoco podemos luchar contra la voluntad de Dios y, también, traer a un bebé a este mundo mal a que sufra”, agregó la actriz.

Así también, la intérprete recordó con nostalgia el difícil momento que atravesó en esos momentos de su vida, en especial en la manera en como afrontó la pérdida de sus gemelas:

“Yo viví un parto normal, yo hasta ahí no entendía qué pasaba, yo estaba en shock. Cuando yo salgo, yo aterricé y dije: ¿y ahora qué? Entonces, me acuerdo que llego a la casa de mi madre y yo decía qué hago con todo esto. Fueron siete meses haciendo todo para ellas y, ver que no estaban, dolió mucho”, señaló.

Con base en esto, Johanna se ha convertido en un símbolo de resiliencia para todos sus seguidores, quienes la han admirado a lo largo de su amplia trayectoria profesional y la resiliencia en la que afrontó uno de los momentos más difíciles de su vida.