Aida Victoria Merlano estalla contra Juan David Tejada tras su indirecta: "te tumbo el circo"

Luego de que Juan David Tejada subiera una foto junto a su hijo para felicitarlo por sus primeros cuatro meses de nacido, Aida Victoria Merlano rompió el silencio, pues el hombre conocido como “el agropecuario” le envió una indirecta.

¿Aida Victoria Merlano demandó a Juan David Tejada?

En su historia, el ex de Aida escribió: “Así nos quieran tener separados, voy a luchar por ti hasta el final”. Tras esa publicación, la influenciadora no se quedó callada y afirmó que Juan David solo sube fotos de Emiliano por las visualizaciones que le generan.

Juan David Tejada celebra los cuatro meses de su hijo y lanza indirecta a Aida Victoria Merlano.(Foto del Canal RCN e imagen de Freepik)

Además, dijo que esas indirectas no le quedaban bien a un “caballero” y le exigió respeto. Eso no fue todo: Aida Victoria Merlano reveló que interpuso una demanda por alimentos, pues -según ella- Juan David no aporta dinero para la manutención del niño desde su nacimiento.

“Así como no te comportas como un caballero, ni te mides para mandar tus indirectas de hembra resentida, porque esas cosas las hacen las hembras… Soy yo quien lo mantiene, entonces de mi estabilidad mental depende que tu hijo coma, porque te jactas en redes sociales de ser el padre perfecto y resulta que desde que el niño nació tú no das un solo peso. Estás demandado por alimentos”, expresó Aida.

La influenciadora también dijo que no se iba a quedar callada ante esas indirectas y lanzó una advertencia: “Te puedo tumbar el circo con todo y payasos si no me respetas”.

¿Qué pasa con los hijos de Juan David Tejada? Esto dijo Aida Victoria Merlano

Aida además se refirió a los otros hijos de su ex, afirmando que él tampoco puede ver a su hija menor, aunque no reveló las razones de esa situación.

Expareja de Aida Victoria Merlano, lanza indirecta con canción de despecho. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto del vaquero Freepik)

La empresaria también resaltó que Juan David suele hacer publicaciones con Emiliano, pero no con sus otros hijos.

“¿Por qué no felicitaste a tu hijo Sebastián, tu hijo mayor, que ayer se graduó? Porque tú ayer no te apareciste. Entonces solo publicas al hijo que más visualizaciones te da. Y por otro lado, si estás luchando para que te dejen hacer presencia en la vida de tus hijas, ¿por qué no luchas por Juanita, tu hija chiquita, que a ella no te la dejan ver?”, fueron algunas de las preguntas que se hizo Aida Victoria en plena historia.

Merlano insinuó que tiene mucho más por decir de su expareja y padre de su hijo Emiliano.