Édgar Vivar, 'El señor Barriga', conmovió al recordar a 'Chespirito' a 11 años después de su muerte

El actor Édgar Vivar compartió en redes sociales unas emotivas palabras junto a una fotografía en la que aparece junto a su gran amigo y colega.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Edgar Vivar asiste a la ceremonia de apertura del 11º Festival Anual de Cine de Guadalajara - Roberto Gómez Bolaños, alias "Chespirito", gesticula durante el "Tercer Encuentro Mundial de Valores" en Monterrey, Nuevo León.
Édgar Vivar compartió emotivo mensaje a 11 años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños. Foto | Phillip Faraone - Dario Leon.

Tras cumplirse 11 años desde el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, el actor Édgar Vivar no dejó pasar por alto esta fecha y rindió un homenaje a quien fue conocido mundialmente como Chespirito.

¿Hace cuánto falleció Roberto Gómez Bolaños?

A través de su cuenta de X, anteriormente Twitter, Édgar, quien dio vida al recordado ‘Señor Barriga’ en el ‘Chavo del 8’, compartió un conmovedor mensaje en el que recordó con nostalgia a quien fue su compañero y amigo.

“Han sido 11 años ya … Pero sigues presente en mi vida. Te admiro, te honro y te agradezco, al igual que millones; por las sonrisas”, escribió el actor de 76 años.

Junto a las sentidas palabras, el intérprete publicó una fotografía en la que aparen ambos caracterizados de ‘El Chómpiras’ y ‘El Botija’, dos memorables personajes del universo de Chespirito que tantas risas sacaron a su público.

Roberto Gómez Bolaños posa para fotógrafos durante el lanzamiento de "El Chavo-La serie animada"
Así recordó Édgar Vivar a Roberto Gómez Bolaños tras aniversario de su muerte. Foto LUIS ACOSTA.

Como era de esperarse, el emotivo post de Édgar en esta red social, fue motivo de reacciones de seguidores y colegas, quienes exaltaron la labor de 'Chespirito' y resaltaron la importante amistad que existía entre ambos.

"Leer esto me pone muy barriga señor triste", "Cómo el barriga señor tiempo", "Qué bonita barriga señor palabras", "Gracias por todas las barrigas señor risas", "Qué linda barriga señor foto", "Qué buena barriga señor corazón" son algunos de los jocosos comentarios que se pueden leer en la publicación en los que recordaron a su personaje.

¿De qué murió Roberto Gómez Bolaños?

El aclamado comediante mexicano que partió de este plano el 28 de noviembre del 2014 en Cancún, Quintana Roo, murió a sus 85 años a causa de complicaciones respiratorias luego de presentar una serie de percances de salud que se dieron en sus últimos meses de vida.

Desde entonces, cada 28 de este mes, familiares, amigos y fans de Gómez Bolaños, recuerdan con cariño y nostalgia su legado y así mismo el impacto que tuvo no solo en la TV mexicana, sino también a nivel internacional, pues con sus programas y personajes fue un referente para muchos que quisieron seguir sus pasos.

Florinda Meza (izq.) y su esposo Roberto Gómez Bolaños responden preguntas de periodistas durante una conferencia de prensa.
Con sentidas palabras, Édgar Vivar recordó a Chespirito. Foto | MAURICIO DUENAS.
