Ángela Aguilar responde con humor a comentario malintencionado en redes

Ángela Aguilar volvió a ser tendencia tras responder con ironía y calma a un comentario negativo que surgió luego de presumir su look.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El nuevo look de Ángela Aguilar
Ángela Aguilar sorprende con nuevo look oscuro en evento de los Grammy. (Foto: AFP)

Ángela Aguilar volvió a convertirse en tema central de conversación en redes sociales, esta vez no solo por su imagen, sino por la manera elegante y estratégica con la que respondió a un comentario malintencionado sin caer en la confrontación.

¿Cómo respondió Ángela Aguilar sin caer en la provocación?

Lejos de incomodarse o responder con molestia, Ángela optó por la ironía inteligente. Contestó de manera breve acompañado de un emoji de corazón.

“El merch ya está disponible” Expresó.

Con esa frase, la artista no solo evitó engancharse en la intención del comentario, sino que recordó que aquel momento viral ya había sido transformado en una propuesta comercial propia.

Ángela Aguilar causó sensación con su apariencia física.
Ángela Aguilar lució un imponente vestido rojo e impactó las redes sociales. Foto: AFP - Arturo Holmes

Esta respuesta fue celebrada por muchos usuarios, quienes aplaudieron su madurez emocional y su capacidad para darle la vuelta a situaciones que, en otros contextos, podrían escalar en polémica.

La reacción dejó claro que Aguilar ha aprendido a convivir con la exposición constante y los comentarios ambiguos propios de las redes sociales.

¿Por qué el “Amooor” se convirtió en un fenómeno viral?

El origen de esta frase se remonta a julio de 2024, durante el día de su boda con Christian Nodal, donde Ángela grababa un video para agradecer a Premios Juventud por los reconocimientos obtenidos, y fue interrumpida por su ahora esposo, quien apareció en cámara enviando un beso.

La reacción natural de la cantante, gritando “¡Amor!”, se volvió material viral en cuestión de horas y decidió aprovechar el impulso del momento y convertirlo en una oportunidad creativa.

¿Cómo Ángela Aguilar transformó un meme en negocio?

Siguiendo la lógica de “facturar” los momentos virales, la intérprete lanzó camisetas con la palabra “Amoooooooor”, disponibles en su tienda oficial como una estrategia inteligente para resignificar el episodio y apropiarse de la narrativa.

El nuevo look de Ángela Aguilar
Ángela Aguilar sorprende con nuevo look. (Foto: AFP)

Meses después, la propia Ángela bromeó sobre el impacto que había tenido la palabra en su vida cotidiana, en otro video volvió a ser interrumpida por Nodal y, entre risas, confesó que ya no podía decir “amor” con naturalidad porque inmediatamente se convertía en meme.

Ángela Aguilar reafirma que su carrera no solo se construye desde la música, sino también desde la manera en que enfrenta la conversación pública que la rodea.

