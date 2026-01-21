Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Distinguida pareja del entretenimiento confirmó el nacimiento de su bebé: así lo anunciaron

Famosa pareja que hace parte del entretenimiento confirmó el nacimiento de su bebé con una emotiva confesión en sus redes.

María Camila Arteaga
En las últimas horas, una de las parejas más reconocidas en el mundo del entretenimiento se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar el nacimiento de su primera hija.

Sin duda, la noticia ha causado una ola de comentarios por parte de los internautas y, también, por parte de reconocidas celebridades del entretenimiento, quienes han compartido su postura al respecto.

En los últimos años, una de las parejas más destacadas en el mundo del entretenimiento internacional son la cantante Meghan Trainor y el actor Daryl Sabara, quienes han compartido varios detalles de su relación mediante las redes sociales.

Así también, han causado gran conmoción por parte de los internautas al anunciarles a sus seguidores que se convirtieron en padres el pasado 18 de enero.

La publicación fue compartida a través de una emotiva fotografía por parte de Meghan Trainor, en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 18 millones de seguidores, expresando gran emotividad tras la llegada de su tercera hija.

Cabe destacar que Meghan se ha destacado por compartir varios acontecimientos de su vida, en especial, al demostrar cómo lleva su faceta de esposa y madre de tres pequeños hijos.

Tras el nacimiento de la tercera hija de Meghan, aprovechó la oportunidad para compartir un emotivo mensaje acerca de su experiencia sobre el reciente nacimiento de su bebé, expresando las siguientes palabras:

“Nuestra niña Mikey Moon Trainor finalmente ha llegado al mundo gracias a nuestra increíble supermujer sustituta. Agradecemos siempre a todos los médicos, enfermeras, equipos que hicieron posible este sueño. Tuvimos conversaciones interminables con nuestros médicos en este viaje y esta fue la manera más segura para nosotros de poder seguir creciendo nuestra familia”, agregó Meghan en la descripción de la publicación.

En la descripción de la publicación, Meghan y Daryl aprovecharon la oportunidad para agradecerles a sus seguidores al acompañarlos en este importante momento de su vida, reflejando que estarán más unidos que nunca al continuar con su especial faceta como padres.

