Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién fue la famosa pareja del entretenimiento que confirmó su ruptura? | Foto: Freepik

En las últimas horas, una de las parejas más influyentes en el mundo del entretenimiento se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar su ruptura.

Desde luego, la noticia ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas, quienes tomaron por sorpresa la decisión que tomó la expareja al confesar públicamente que cada uno seguirá con su camino de manera separada.

¿Quién es la reconocida pareja del entretenimiento que confirmó su ruptura?

El nombre de la modelo y presentadora de televisión de origen chileno es Kika Silva, quien compartió en las últimas horas en sus historias de Instagram, cuya cuenta tiene más de un millón de seguidores, un comunicado oficial en el que confirmó su separación con el actor Gonzalo Valenzuela, expresando las siguientes palabras:

Así confirmó Kika Silva su separación. | AFP: Angela Weiss

“Queremos comentarles algo que sentimos importante para nosotros. Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja”, agregó Kika en el comunicado.

Luego de varias semanas de múltiples especulaciones generadas en las redes sociales por parte de internautas, quienes notaron un aparente distanciamiento entre la pareja que hace parte del entretenimiento, Kika explicó la razón por la cual ambos tomaron la decisión:

“Esta decisión ha sido un proceso donde nos hemos tomado el tiempo para cuidarnos y vivirlo humanamente, con cariño y respeto. Compartimos una historia importante, con amor, aprendizajes y momentos que siempre van a ser parte de nosotros. Pedimos respeto por los niños y nuestras familias”.

Kika Silva y Gonzalo Valenzuela se separaron. | Foto: Freepik

¿Dónde y cuándo se casaron Kika Silva y Gonzalo Valenzuela?

Sin duda, una de las parejas más destacadas en el mundo del entretenimiento internacional fueron Kika Silva y Gonzalo Valenzuela, quienes compartieron múltiples vivencias a nivel emocional y profesional.

Recordemos que la expareja contrajo matrimonio a mediados del 2023, en el que compartían varios detalles de su vida como pareja.

Entre tanto, Kika y Gonzalo aprovecharon la oportunidad para anunciarles a sus seguidores que están viviendo una nueva faceta a nivel emocional tras confirmar públicamente que cada uno tomó su camino por separado, en especial, por el distanciamiento que internautas especularon hace varias semanas tras una aparente lejanía en sus redes.

