Jessi Uribe rompe el silencio y advierte a quienes lo han responsabilizado de la muerte de Yeison Jiménez

Jessi Uribe hace una advertencia legal a quienes han subido información falsa sobre él y la partida de Yeison Jiménez.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Jessi Uribe estalla y advierte tras ser señalado por la muerte de Yeison Jiménez
Jessi Uribe se pronuncia tras ser falsamente vinculado con la muerte de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

No paran las polémicas y las noticias malintencionadas tras la repentina muerte de Yeison Jiménez, quien partió de este mundo el pasado sábado 10 de enero tras un trágico accidente aéreo.

El cantante, quien viajaría de Boyacá hasta Antioquia para dar su show en Marinilla, se fue de este mundo junto a otros integrantes de su equipo, quienes, además, también eran sus amigos, algunos de infancia.

Luego que se conoció la noticia de su partida, se han generado todo tipo de escándalos, sin respetar el dolor de su familia y menos, sin permitir el descanso del artista.

¿Cuáles han sido los polémicos momentos tras la partida de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez falleció y salieron a la luz los nombres y rostros de las mujeres que, supuestamente tuvieron un romance con el artista, de hecho, una de ellas afirmó que era la inspiración de tres canciones del artista.

Jessi Uribe denuncia calumnias tras ser involucrado en la muerte de Yeison Jiménez
Jessi Uribe anuncia acciones legales tras falsas acusaciones por la muerte de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Otra de las mujeres publicó una foto con él y, además, filtró el último chat que tuvieron, en donde al aparecer, el cantante le coqueteaba y ante tanta presión mediática, ella dijo que “solo eran amigos”.

Sin embargo, en los dos casos, estas personas recibieron tantos comentarios negativos que, una dijo que todo se malinterpretó y la otra les puso privacidad a sus redes sociales.

¿Qué mentiras se han dicho tras la muerte de Yeison Jiménez?

Por otro lado, y algo muy grave, es que páginas y portales de noticias han difundido que hay un supuesto responsable sobre el fallecimiento de Yeison Jiménez, pues con inteligencia artificial habrían hecho un montaje en donde culpan de esto a Jessi Uribe.

El tema ha escalado tanto que, el artista de música popular rompió el silencio y emitió un comunicado oficial, en donde, con contundencia aclara y advierte a quienes han compartido esta información falsa.

¿Qué dijo Jessi Uribe al romper el silencio y desmentir que es responsable del fallecimiento de Yeison Jiménez?

Jessi Uribe se pronuncia tras ser falsamente vinculado con la muerte de Yeison Jiménez
Jessi Uribe estalla y advierte tras ser señalado por la muerte de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

A través de una historia en su cuneta de Instagram, en horas de la mañana de este lunes 19 de enero, Jessi Uribe compartió un comunicado oficial en donde advierte a los medios de comunicación y páginas por compartir información falsa sobre él.

En el comunicado, se revela que con Inteligencia Artificial han mentido, responsabilizándolo a él sobre la partida de Yeison Jiménez y por eso, él hizo la advertencia para que, quienes hayan difundido estas calumnias, se retracten públicamente.

En el mismo informe, el cantante aclara que ya se está adelantando un proceso legal y tomará medidas ante las calumnias en su contra.

