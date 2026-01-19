Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Giovanny Ayala pidió “reconciliación y paz” tras polémica por la despedida a Yeison Jiménez

Giovanny Ayala ofreció unas palabras de reconciliación a sus colegas, tras la polémica que generó por la despedida de Yeison Jiménez.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Giovanny Ayala rompe el silencio y pide paz tras la polémica despedida de Yeison Jiménez
Giovanny Ayala llama a la unión tras los conflictos por el homenaje a Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN - Buen día, Colombia)

Tras la repentina partida de Yeison Jiménez, ha ocurrido todo tipo de sucesos. El artista falleció el pasado sábado 10 de enero en medio de un accidente aéreo, en el que también perdieron la vida cinco integrantes de su equipo.

Desde entonces, Colombia ha estado en un doloroso duelo, en donde aún no se puede creer que el cantante ya no está con nosotros, pues con él, se fueron sueños, anhelos, amigos, familia, un padre, hermano, hijo y esposo.

¿Cuáles han sido las polémicas que han surgido tras la muerte de Yeison Jiménez?

Luego de su partida de este mundo, Yeison Jiménez ha dejado un gran vacío en sus seres amados, amigos y fanáticos, quienes siguen llorando su ausencia. Sin embargo, desde que ya no está, han ocurrido varios escándalos que han impedido honrarlo con respeto.

Primero, salieron a la luz mujeres que insinuaban haber tenido algo con el cantante, mientras él sostenía su matrimonio con Sonia Restrepo y esto generó toda una polémica, en donde las mujeres recibieron miles de comentaros negativos en sus redes sociales.

7. De la polémica a la reconciliación: el mensaje de Giovanny Ayala tras la despedida de Yeison Jiménez
Tras el escándalo, Giovanny Ayala envía mensaje de reconciliación por Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Por otro lado, en medio de su homenaje realizado en el Movistar Arena, ocurrieron desmanes en las afueras del sitio y, además, algunos de sus amigos se pasaron de copa, generando un show mientras despedían al cantante.

Así mismo, entre los amigos y colegas de Jiménez, se generó todo un drama porque Giovanny Ayala consideró un show la despedida que le organizaron al cantante.

¿Qué dijo Giovanny Ayala sobre el homenaje a Yeison Jiménez?

El también cantante de música popular, Giovanny Ayala, salió a dar sus declaraciones sobre las razones de no haber ido al homenaje a Yeison Jiménez y confesó que para él era un “show”, lo que provocó el descontento no solo de sus colegas, sino de la familia del artista fallecido.

Por un lado, Lina, la hermana de Yeison le dijo “oportunista” y así mismo, Ciro Quiñonez se despachó en contra del cantante en defensa del homenaje que se le estaba rindiendo a Jiménez.

Desde entonces, se notó la distancia entre Ayala y sus colegas, quienes no lo habrían invitado a la grabación del video musical en honor a Yeison.

Giovanny Ayala llama a la unión tras los conflictos por el homenaje a Yeison Jiménez
Giovanny Ayala rompe el silencio y pide paz tras la polémica despedida de Yeison Jiménez

¿Cuáles fueron las palabras de Giovanny Ayala en medio de la misa en honor a Yeison Jiménez?

En redes sociales ha circulado un video de Giovanny Ayala en una misa en la que le rindieron homenaje a Yeison Jiménez y los demás fallecido en el accidente aéreo y allí, el cantante brinda unas palabras de paz a sus colegas:

“Solo pedirles a mis colegas, a todos los amigos: reconciliación, paz”.

Además, el artista pidió oración para las alamas que partieron de este mundo.

