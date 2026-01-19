Los amigos de Yeison Jiménez se unen en un emotivo homenaje: “El aventurero en el cielo”

Desde el pasado 10 de enero, Colombia ha llorado la lamentable partida de Yeison Jiménez, quien perdió la vida en un trágico accidente aéreo, pues debía viajar desde Boyacá hasta Antioquia, en donde se presentaría junto a su banda.

En la aeronave iba el cantante con otros cinco integrantes de su equipo de trabajo, quienes además eran sus amigos de hace muchos años. Luego de conocerse la noticia de su fallecimiento, sus amigos, familiares y fans siguen consternados sin poder creer que el artista ya no está.

¿Qué ha pasado tras el fallecimiento de Yeison Jiménez?

Luego de ese triste sábado 10 de enero, la música, Colombia y Latinoamérica se vistieron de luto, pues los días de despedida para Yeison Jiménez no se han terminado, ya que las personas que tanto lo aman siguen rindiéndole homenaje.

Además de los homenajes y despedidas para el cantante, ha habido otras circunstancias que han sido protagonistas en redes sociales, como, por ejemplo, las supuestas relaciones que tuvo Yeison con otras mujeres, pro fortuna, es un tema que ya no se está tocando tanto.

El homenaje que estremece a la música popular: artistas rinden tributo a Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Por otro lado, en su homenaje realizado en el Movistar Arena, las cosas no salieron tan bien, pues, por una parte, hubo desmanes a las afueras del lugar y, además, algunos de sus amigos no se comportaron de la mejor manera en su despedida, ya que se pasaron de copas.

¿Cuál es el homenaje que le está haciendo Jhonny Rivera y otros cantantes a Yeison Jiménez?

A través de sus historias en Instagram, Jhonny Rivera reveló que estaba junto a Paola Jara, Luis Alfonso, Jessi Uribe, Ciro Quiñonez, Alzate, Francy, Arelys Henao, Alan Ramírez, Pipe Bueno y Alexis Escobar, debido a que la están rindiendo un homenaje a Yeison Jiménez.

Mientras Jhonny enfocaba a cada uno de sus amigos, ellos saludaron a la cámara, mientras lucían trajes blancos; por su parte, Luis Alfonso reveló:

“Andamos haciendo un hermoso disco, toda la gallada. Un tema muy hermoso que se llama ‘El aventurero en el cielo’, hoy estamos rodando el video oficial. Ya saben que esto es en memoria y respeto par aun gran amigo y colega”.

Amigos y colegas de Yeison Jiménez se reúnen para rendirle un homenaje inolvidable. (Foto: Canal RCN)

En otras historias de los demás participantes del homenaje a Yeison Jiménez, cada uno de los cantantes revelaron detalles de la grabación del clip, en donde se ven muy unidos y de hecho, revelaron que estaban más unidos que nunca por él y para él.