Sale a la luz entrevista en la que mujer le hizo grave advertencia a Yeison Jiménez: "va a tener un accidente"

Luego del trágico accidente que cobró la vida de Yeison Jiménez, empezó a circular una entrevista que captó la atención de los internautas.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeison Jiménez en los Premios Juventud.
Sale a la luz entrevista de una mujer que le dijo a Yeison que se accidentaría.

Ha pasado más de una semana desde que se confirmó el trágico fallecimiento de Yeison Jiménez, y desde entonces han salido a la luz entrevistas que ofreció el cantante en vida y que hoy, luego de su muerte se ha convertido en tema de conversación causando impacto en sus seguidores.

¿Yeison Jiménez fue advertido sobre su accidente aéreo?

Recientemente, se conoció la publicación de una mujer con la que Yeison sostuvo una larga y cercana conversación en la que ella le hizo en su momento una grave advertencia sobre lo que podría sucederle en un futuro.

"Usted va a tener un accidente, te dieron a comer algol horrible, tú recibiste algo de comer, en la pierna sentí una cadena así gigante en el pie izquierdo, era como una armadura, desde la cadera, así, hasta abajo derechita como tu pie tieso y congelado", señaló esta persona durante la llamada.

Ante la fuerte am3naza, el artista de música popular admitió que, en efecto, si ha sentido cada una de las situaciones que ella describió, incluso, le dijo que no entendía cómo hacía para ser tan precisa en sus palabras, ya que llevaba meses viviendo eso, señalando que había dejado de jugar fútbol para evitar este dolor.

Yeison Jiménez en el Megaland.
La sorprendente advertencia que recibió Yeison Jiménez.

¿Qué dijo Yeison Jiménez ante la advertencia de mu3rte que recibió años atrás?

Así mismo el intérprete de 'El Aventurero', aseguró que lo más que sentía era esa dificultad para mover su pie izquierdo, pues en ocasiones tenía la sensación de que lo tenían amarrado.

"Sentí mucho miedo porque llevo muchos años sintiendo esto", aseguró Jiménez señalando que incluso esta sensación se ha traslado a los escenarios, pues a veces cuando está en tarima siente que algo le impide mover esta extremidad como quisiera.

¿Qué se sabe sobre las exequias de Yeison Jiménez?

Lo que se sabe hasta ahora de acuerdo con información divulgada por su equipo de trabajo, es que este lunes 19 de enero se llevará a cabo una caravana de vehículos en la vereda La Esmeralda en el sector conocido como 'Chochalito'.

Yeison Jiménez en el Megaland.
Mujer le advirtió a Yeison Jiménez que tendría una accidente.

Así mismo, se conoció que a las 12:00 p.m. también se realizará una eucaristía en el parque principal de Manzanares, Caldas, municipio de donde es oriundo.

Por ahora, seguidores y personas allegadas al cantante, esperan poder conocer mayores detalles de cuándo se realizarán las demás actividades relacionadas con su último adiós.

