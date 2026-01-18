Aida Victoria mostró la divertida manera en la que insulta cuando tiene a su hijo cerca

Aida Victoria Merlano volvió a conectar con sus seguidores a través del humor, esta vez compartiendo una situación cotidiana que muchas madres reconocen de inmediato.

La creadora de contenido publicó en sus historias de Instagram un video en el que mostró cómo ha tenido que modificar su forma de expresarse cuando se enoja, todo por una razón muy clara: su hijo está cerca y la está escuchando.

El momento, lejos de generar polémica, fue recibido con risas y comentarios de identificación por parte de sus seguidores, quienes destacaron la naturalidad con la que Aida suele mostrar su vida diaria y los cambios que ha experimentado desde que se convirtió en mamá.

Aida Victoria compartió cómo modificó su vocabulario por su hijo. (Foto Canal RCN)

¿Cómo insulta Aida Victoria cuando su hijo está cerca?

En las historias que compartió, Aida explicó que ha tenido que adaptar su vocabulario cuando siente rabia o molestia, ya que ahora debe cuidar mucho más lo que dice frente a Emiliano.

La creadora de contenido acompañó el video con la frase: “Yo cuando me enojo y la cría me está escuchando”.

En el clip, Aida bromea sobre los nuevos “insultos” que ha incorporado a su lenguaje cotidiano, usando expresiones exageradas y sin sentido ofensivo. Entre risas, mencionó frases como:

“No, ese es mucho catre galleta, que vaya y le boleen pizza care chontaduro”, dejando claro que se trata de palabras inventadas.

El video reflejó una situación común entre padres y madres que, al tener niños pequeños cerca, buscan evitar malas palabras sin perder la forma de desahogarse. Muchos usuarios comentaron que se sintieron identificados con la escena, resaltando que la maternidad y la paternidad obligan a replantear incluso los hábitos más automáticos, como la manera de hablar cuando algo no sale bien.

Aida, fiel a su estilo espontáneo, no solo mostró el momento con humor, sino que también dejó ver cómo la llegada de su hijo ha transformado detalles cotidianos de su vida, incluso aquellos que antes parecían insignificantes.

¿Cuándo nació Emiliano, el hijo de Aida Victoria?

Aida Victoria le dio la bienvenida a su hijo Emiliano a finales de julio de 2025. Desde ese momento, el bebé se convirtió en el centro de su vida y en una prioridad absoluta.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido ha compartido distintos momentos de su experiencia como madre, mostrando tanto los retos como las alegrías que han llegado con esta nueva etapa.

Aida Victoria confesó que Emi le cambió toda su vida para bien. (Foto IA)

La influencer ha hablado en varias ocasiones sobre cómo la maternidad cambió su perspectiva de la vida y la forma en la que se relaciona con el mundo. Sin embargo, fue el pasado 16 de enero cuando publicó un video especialmente dedicado a reflexionar sobre ese proceso de transformación personal.

En ese contenido, Aida explicó que convertirse en madre no significó dejar de ser quien era, sino descubrir una versión distinta de sí misma. Según contó, antes se consideraba una persona desordenada y guiada por la levedad, pues sentía que la vida era una especie de ensayo general y no porque le faltara profundidad.

Con la llegada de Emiliano, esa percepción cambió. Aida señaló que la maternidad le permitió reconocerse desde otro lugar.

“Entonces nació Emi. Y algo en ella se reconoció. No fue que Aida dejara de ser quien fuera, fue que descubrió una versión de sí misma”, expresó en ese video.

Desde entonces, la creadora de contenido ha mostrado una faceta más reflexiva, sin perder el humor que la caracteriza. El reciente video sobre la forma en la que ahora insulta cuando se enoja es una muestra más de cómo la maternidad ha influido incluso en los detalles más pequeños de su día a día, convirtiéndolos en contenido con el que muchos de sus seguidores logran sentirse identificados.