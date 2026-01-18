Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Karina García envió una indirecta a Altafulla en redes sociales?

Un video que Karina García publicó en redes fue interpretado por muchos como una indirecta para su expareja, Altafulla.

Claudia Jaramillo Martínez
¿Karina le manda una indirecta a Altafulla?
¿Karina le manda una indirecta a Altafulla? (Foto Canal RCN)

Karina García volvió a captar la atención en redes sociales luego de publicar un video que muchos de sus seguidores interpretaron como una indirecta dirigida a su expareja, el cantante Altafulla.

La publicación generó comentarios y especulaciones, especialmente por el contexto reciente en el que ambos han coincidido en espacios relacionados con La casa de los famosos Colombia.

¿Qué publicó Karina García en sus redes?

Karina compartió en sus historias de Instagram un video en el que aparece cantando Estuve ahí, la nueva canción del artista colombiano Nanpa Básico. El clip, aunque breve, estuvo acompañado por una frase que llamó la atención de sus seguidores:

“Nunca pedí mucho, solo esperaba mucho de las personas equivocadas”.

En el video se escucha un fragmento de la canción que habla de una persona que permaneció al lado de su pareja incluso en los momentos más difíciles, aun cuando no era valorada de la misma manera. La letra menciona cómo alguien estuvo presente cuando nadie más lo hizo, brindando apoyo emocional constante.

“Yo siempre estuve. Aunque no lo merecías, te sostuve. cuando nadie más podía; yo sí pude. Como te costaba subir, bajé las nubes. Ahora se te olvidó, pero la vida baja y sube. Cuando todo lo perdiste me quedé; cuando tus lágrimas corrían, las sequé; cuando te sentías sola, te abracé, te mimé, te subí y te bajé”, dice parte del fragmento que Karina decidió compartir, lo que llevó a muchos usuarios a relacionar el mensaje con su ruptura con Altafulla.

Aunque Karina no mencionó directamente a su expareja ni dio mayores explicaciones sobre el significado del video, los comentarios no tardaron en aparecer.

Algunos seguidores aseguraron que se trataba de una clara indirecta, mientras que otros señalaron que podría ser simplemente una reflexión personal con la que muchas personas se sienten identificadas.

Karina García subió un video que muchos interpretan como una indirecta a Altafulla
Karina García subió un video que muchos interpretan como una indirecta a Altafulla. (Foto Canal RCN)

¿Se han vuelto a ver Karina y Altafulla luego de su ruptura?

Tras su separación, Karina y Altafulla han coincidido nuevamente en contextos relacionados con el reality La casa de los famosos Colombia. Karina fue invitada al programa digital Qué hay pa’ dañar: La casa de los famosos Colombia el día del estreno de la nueva temporada, donde participó junto a Yina Calderón como panelista invitada.

Ese mismo día, Altafulla apareció en una transmisión en vivo mostrando cómo es la nueva casa del reality y explicando algunas de las dinámicas de esta edición. Aunque ambos estuvieron activos mediáticamente, no se encontraron de manera presencial durante esa jornada.

Durante una emisión del programa digital, los panelistas Roberto Velásquez y Néstor Parra llamaron en vivo tanto a Karina como a Altafulla para preguntarles si aceptarían presentar juntos el programa como invitados en una futura emisión. Ambos aceptaron la propuesta y afirmaron que no existía ningún problema entre ellos, asegurando que podían trabajar juntos sin inconvenientes.

Finalmente, en el programa del sábado 17, Karina sí hizo parte del panel y acompañó a los presentadores comentando los hechos más relevantes del episodio emitido ese día. Altafulla, por su parte, no participó en esa emisión.

Por ahora, ninguno de los dos ha hecho referencia directa al video ni a una posible reconciliación o conflicto, pero la publicación de Karina sigue generando conversación entre sus seguidores.

Karina García participó como invitada en el programa digital ¿Qué hay pa' dañar?
Karina García participó como invitada en el programa digital ¿Qué hay pa' dañar?:La casa de los famosos. (Foto Canal RCN)
