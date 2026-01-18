Sale a la luz video inédito de una canción que Yeison Jiménez no alcanzó a grabar | VIDEO

A una semana de la muerte de Yeison Jiménez, comenzó a circular en redes sociales un video inédito que ha conmovido a sus seguidores.

Se trata de una canción que el artista compuso, pero que nunca alcanzó a grabar de manera profesional y que solo fue interpretada una vez, en vivo y a capela, durante una de sus últimas presentaciones.

El registro fue grabado por asistentes al concierto y rápidamente se volvió viral, al convertirse en uno de los últimos recuerdos musicales del cantante.

¿Cuál es la canción que Yeison Jiménez no alcanzó a grabar?

Durante su última presentación, Yeison sorprendió al público al anunciar que interpretaría una canción completamente nueva, escrita por él y que aún no conocía nadie de su equipo.

“Les voy a cantar una canción que viene en los próximos días, que la escribí yo por supuesto y que tiene mucho futuro”, expresó el artista antes de empezar a cantarla a capela.

El cantante explicó que la inspiración detrás del tema fue una mujer que, según la letra, aparentaba ser inocente, pero terminó decepcionándolo. Incluso aseguró que ni sus músicos ni sus colegas habían escuchado la canción antes, por lo que ese momento sería la primera vez que saldría a la luz.

La letra retrata una historia de engaño y desilusión, en la que Yeison se describe como alguien experimentado en el amor y la parranda, pero que terminó cayendo ante una mujer que parecía “santica y callada”. Con frases directas y cargadas de ironía, el tema muestra el estilo crudo y narrativo que caracterizaba al artista.

Yeison Jiménez interpretó una canción inédita en concierto. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hija mayor de Yeison Jiménez rompe el silencio tras su muerte y estremece al revelar foto

Fragmentos de la canción dicen:

“Yo si soy muy pendej0, a mí qué me pasó. Me veo en el espejo y solo veo un guev0n. Yo que en la vida había sufrido por placeres. [...] Pensé que a estas alturas me las sabía todas, te vi tan inocente tan fresa y a la moda, el que la viera tan santica y tan callada podía apostar que era inocente”

En el coro, la mujer es descrita como “la reina de la mentira”, alguien que juega con los hombres y no tiene sentimientos. Hasta el momento, la canción solo existe en los videos grabados por el público, ya que Yeison no tuvo la oportunidad de entrar al estudio para producirla oficialmente.

“El diablo la ve y se esconde, la reina de la mentira, le gusta jugar con hombre, pobre el que tenga en la mira [...] Tan bella y sin corazón, mala y sin sentimientos, es mala de profesión”

¿Qué pasará con el concierto de Yeison Jiménez en Bogotá?

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esto pasará con las regalías de Yeison Jiménez tras su muerte

Aunque la partida del cantante dejó un profundo vacío en la música popular, su legado continúa vigente. A través de sus redes sociales se confirmó que el concierto que estaba programado originalmente para el 28 de marzo en Bogotá no fue cancelado, sino reprogramado.

El evento se realizará el próximo 31 de enero en el estadio El Campín y será un homenaje a la vida y carrera de Yeison Jiménez. El show contará con artistas invitados de primer nivel, mientras que su banda será la encargada del espectáculo central, en honor a su trayectoria musical.

Las personas que ya habían adquirido boletas podrán utilizarlas para la nueva fecha. Quienes no puedan asistir tendrán la opción de solicitar el reembolso correspondiente.

La música de Yeison Jiménez sigue sonando con fuerza y este video inédito se suma a los recuerdos que mantienen vivo su legado entre miles de seguidores.