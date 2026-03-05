Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Expareja de Aida Victoria Merlano sorprendió con cambio físico: ahora luce abdomen marcado

Expareja de Aida Victoria Merlano sorprendió al mostrar un notable cambio físico, destacando un abdomen marcado.

Ingrid Jaramillo Rojas
Expareja de Aida Victoria Merlano sorprendió con cambio físico y abdomen marcado
Expareja de Aida Victoria Merlano sorprendió con cambio físico y abdomen marcado. (Foto Canal RCN | Freepik).

Westcol, expareja de la influenciadora Aida Victoria Merlano, sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir una inesperada fotografía en la que dejó en evidencia su notorio cambio físico. El streamer colombiano aseguró que, por primera vez, veía cómo su abdomen empezaba a lucir marcado.

¿Cómo luce actualmente Westcol, expareja de Aida Victoria Merlano?

En la noche del pasado miércoles 4 de marzo, Westcol sorprendió a los internautas al compartir en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, una inesperada fotografía en la que presumió su tonificado cuerpo.

Westcol, expareja de Aida Victoria Merlano, presumió abdomen marcado
Westcol, expareja de Aida Victoria Merlano, presumió abdomen marcado. (Foto Freepik).

En la imagen se puede apreciar al creador de contenido luciendo únicamente una pantaloneta, con la que dejó ver que ahora tiene una figura mucho más delgada y el inicio de un abdomen marcado gracias al ejercicio.

Sin dar nombres propios, Westcol atribuyó este importante cambio en su vida, al parecer, a su actual pareja sentimental, la modelo pereirana Luisa Castro.

“Me tienen bonito. En un mes saco cuadros, voy con moral porque tengo altos los triglicéridos. Nunca he tenido ni un solo cuadrito en mi vida”, comentó Westcol.

La imagen no tardó en llamar la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron con comentarios sobre el cambio físico del streamer desde que está en una relación con Luisa Castro, quien suele ser muy disciplinada con sus rutinas de ejercicio y alimentación a raíz de su profesión.

¿Cuándo inició la relación entre Luisa Castro y Westcol?

Tras varias fotografías que comenzaron a circular en redes sociales en donde se especulaba que la pareja de influenciadores se encontraba en una relación sentimental, Westcol y Luisa Castro decidieron publicar de manera oficial fotografías juntos en sus cuentas oficiales para confirmar que todo era cierto y que estaban juntos.

Vale la pena destacar que Westcol tenía interés por la modelo desde hace años, pero nunca lo manifestó de manera pública y decidió conservar este sentimiento en privado. Sin embargo, tras años de este sentimiento logró dar el primer paso y consolidar una relación sentimental con el que sería el amor de su vida.

Westcol sorprendió con su cambio físico: así luce ahora su abdomen marcado
Westcol sorprendió con su cambio físico: así luce ahora su abdomen marcado. (Foto AFP: Arturo Holmes).
