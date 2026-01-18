Esto pasará con las regalías de Yeison Jiménez tras su muerte

A una semana del fallecimiento de Yeison Jiménez, ocurrido el pasado 10 de enero de 2026 en un accidente de avioneta, siguen surgiendo interrogantes alrededor del legado que dejó el cantante de música popular, no solo a nivel artístico, sino también económico.

Entre las preguntas más recurrentes de sus seguidores está qué pasará con las regalías que continúan generando sus canciones, muchas de ellas aún vigentes en radio, plataformas digitales y presentaciones públicas.

La muerte del artista conmocionó a la industria musical colombiana y a miles de fanáticos que siguieron su carrera. Mientras continúan los homenajes, entidades del sector musical han salido a explicar cómo funciona el proceso legal para la distribución de los derechos de autor tras el fallecimiento de un compositor.

¿Qué dijo la Sociedad de Autores sobre las regalías del cantante?

En una entrevista concedida durante uno de los homenajes póstumos al artista, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) explicó cómo se maneja el reparto de regalías en estos casos.

Según indicó su gerente general, Yeison Jiménez hacía parte de la entidad desde 2014 y fue reconocido como socio activo a partir de 2016, con un catálogo ampliamente documentado de obras registradas.

Desde la sociedad aclararon que, contrario a lo que muchos creen, las regalías no se entregan de forma inmediata tras la muerte del autor. El dinero que generan las canciones sigue recaudándose con normalidad, pero su distribución depende de un proceso sucesoral que debe realizarse por la vía legal, ya sea ante una notaría o un juzgado.

Durante este proceso, los herederos deben llegar a un acuerdo sobre los porcentajes que le corresponden a cada uno. Una vez exista una decisión judicial o notarial, Sayco procede a realizar los pagos conforme a lo estipulado legalmente.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hija mayor de Yeison Jiménez rompe el silencio tras su muerte y estremece al revelar foto

Mientras tanto, las obras de Yeison Jiménez continúan produciendo ingresos, ya que los derechos de autor no se suspenden ni se pierden con el fallecimiento del compositor. Sus canciones siguen siendo utilizadas en emisoras, plataformas digitales, conciertos, eventos públicos y otros espacios, lo que mantiene activo el flujo económico asociado a su catálogo musical.

Desde la entidad también se explicó que del total recaudado por derechos de autor, el 70 % corresponde directamente a los herederos del artista, un 10 % se destina a beneficios sociales para los socios de la sociedad y el 20 % restante cubre gastos administrativos. Este esquema se aplica de manera general a todos los autores afiliados.

El 70 % de las regalías corresponde directamente a los herederos del artista. (Foto Canal RCN)

¿Cuántos hijos tiene Yeison Jiménez?

Artículos relacionados La casa de los famosos Sofía Jaramillo y Luisa Cortina protagonizan fuerte discusión en La casa de los famosos

En el ámbito familiar, Yeison Jiménez dejó tres hijos. Fruto de su relación con su esposa, el cantante fue padre de Camila, a quien acogió como hija aunque no era de sangre, y de Thaliana, nacida el 2 de marzo de 2018. Además, en junio de 2024 nació Santiago, el menor de sus hijos.

Ellos hacen parte del núcleo familiar que, una vez concluido el proceso sucesoral, tendrá derecho a los beneficios económicos derivados de las regalías del artista, siempre bajo lo que determinen las autoridades competentes.

Mientras se define este proceso legal, el legado musical de Yeison Jiménez continúa vivo en la memoria de sus seguidores y en cada una de las canciones que siguen sonando, reafirmando el impacto que tuvo en la música popular colombiana.