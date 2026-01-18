Sofía Jaramillo y Luisa Cortina protagonizan fuerte discusión en La casa de los famosos

La convivencia en La casa de los famosos Colombia empieza a pasar factura y, a tan solo una semana de iniciado el reality, ya se vivió uno de los enfrentamientos más tensos dentro de la casa.

Esta vez, las protagonistas fueron Luisa Cortina y Sofía Jaramillo, quienes tuvieron un cruce de palabras que dejó el ambiente completamente cargado.

El momento ocurrió en la cocina y rápidamente escaló hasta convertirse en una discusión directa, con reproches personales y comentarios que no pasaron desapercibidos entre los demás participantes.

¿Qué pasó entre Sofía Jaramillo y Luisa Cortina?

Según relató Sofía, todo comenzó cuando Luisa le hizo un comentario que ella interpretó como una crítica constante hacia su comportamiento dentro de la casa, específicamente por el tiempo que tarda en bañarse. Ante esto, Sofía reaccionó de manera tajante y le preguntó si no tenía nada más que hacer que estar pendiente de ella.

Sofía aseguró que no es la primera vez que Luisa cuestiona el tiempo que pasa en la ducha y, visiblemente molesta, le respondió que si tanto le incomodaba, debería enfocarse en realizar labores dentro de la casa, ya que —según ella— no hace nada.

La discusión subió de tono cuando Sofía lanzó un comentario que tocó fibras, sugiriendo que Luisa no estaba acostumbrada a hacer tareas domésticas porque “tiene empleada”, y que ahora, al estar en el reality, debía asumir responsabilidades como barrer o trapear.

Sofía agregó que si tanto le molestaba la duración de sus duchas, puede ponerse a hacer algo dentro de la casa.

Luisa Cortina se queja de la duración de los baños de Sofía Jaramillo. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hija mayor de Yeison Jiménez rompe el silencio tras su muerte y estremece al revelar foto

El cruce no se quedó solo en el tema de la convivencia. Sofía le reclamó a Luisa que, aunque no le habla ni le presta atención de manera directa, ella sí está constantemente pendiente de ella. Además, lanzó un comentario sobre su apariencia física, asegurando que por estar enfocada en los demás estaba descuidándose.

“Preocúpese por usted, déjese de preocuparse por la vida de los demás, por usted estandose preocupando por la vida de los demás, por eso físicamente se descuida”, dijo Sofía.

Por su parte, Luisa respondió que una persona no puede demorarse hasta tres horas bañándose cuando solo hay tres baños disponibles para todos los habitantes, y señaló que ese tipo de hábitos se hacen “en la casa de uno”, no en un espacio compartido.

Ante esto, Sofía recordó que actualmente La casa de los famosos es su hogar y decidió preguntarles a los presentes si alguno se sentía incómodo con el tiempo que ella pasaba en la ducha. Ninguno respondió directamente.

¿Qué más dijo Sofía de Luisa Cortina tras su enfrentamiento?

Artículos relacionados Talento internacional Reconocido periodista sufre un accidente que lo deja hospitalizado

Tras el altercado, Sofía buscó a otros compañeros para contarles lo sucedido y fue clara al afirmar que Luisa no le transmite buenas vibras. Incluso, aseguró que la percibe como una persona chismosa y que el tema de la ducha venía siendo motivo de comentarios desde días atrás.

Algunos participantes se mostraron de acuerdo con Sofía, mientras que otros le sugirieron que, por convivencia, debería reducir el tiempo que pasa en el baño. Aun así, Sofía reiteró que prefiere que cualquier incomodidad se la digan de frente y no a través de comentarios repetitivos.

Con este nuevo choque, queda claro que las tensiones dentro de la casa apenas comienzan y que la convivencia promete más enfrentamientos en los próximos días.