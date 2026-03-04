Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino y Alejandro Estrada protagonizan enfrentamiento en La casa de los famosos: "acomodado"

Alejandro Estrada y Valentino protagonizaron una discusión en la cual salieron a la luz sus inconformidades y diferencias.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Valentino y Alejandro Estrada discuten en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

En redes destacan que el ambiente en La casa de los famosos se llenó de tensión luego de que Valentino Lázaro y Alejandro Estrada tuvieran una discusión que no pasó desapercibida.

¿Qué pasó en el brunch de La casa de los famosos?

El brunch de La casa de los famosos fue escenario de un enfrentamiento entre Valentino y Alejandro Estrada que llamó la atención de sus compañeros y televidentes, generando comentarios inmediatos sobre las dinámicas de su relación.

Valentino Lázaro y Alejandro Estrada protagonizan enfrentamiento / (Foto del Canal RCN)

Este espacio está pensado para que los nominados de la semana —los que están en la “placa”— puedan hablar sobre conflictos, estrategias y relaciones horas antes de la gala de eliminación.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Valentino?

Tras ser cuestionado acerca de quién debería ser el próximo eliminado de la casa de los famosos, Alejandro afirmó que Valentino debería salir del reality. Estrada destacó que, irónicamente, le dolería porque reconoce que hace buen programa.

Alejandro Estrada y Valentino Lázaro se enfrentan en el brunch / (Foto del Canal RCN)

El actor destacó que Lázaro ha tenido comportamientos inapropiados. Así mismo, afirmó que es una persona 'vil' a la hora de generar discusiones y estrategias.

"Eres acomodado y lo hemos visto todos. Son adjetivos que te calan muy bien", afirmó.

 

¿Cómo le respondió Valentino a Alejandro Estrada?

Valentino confrontó a Alejandro Estrada durante el brunch, afirmando que las nominaciones en su contra no se deben a envidia, sino a la consecuencia de sus propias acciones.

Valentino también aseguró que Alejandro actuaba con interés y falsedad, afirmando que se había acercado a Alexa por conveniencia tras haber sido nominado por el público en la segunda semana.

"Te metiste debajo de Alexa porque viste que es la más fuerte", afirmó.

Asimismo, mencionó que había notado celos de Alejandro por el 'shipeo' entre Eidevin y Mariana, afirmando que parecía molesto por no ser el centro de atención dentro de la casa.

La conversación llamó la atención de los seguidores, quienes continúan a la expectativa acerca de las tensiones que se generan entre Valentino y Alejandro.

