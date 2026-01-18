Reconocido periodista sufre un accidente que lo deja hospitalizado

Un reconocido periodista internacional encendió las alarmas entre sus seguidores tras revelar que sufrió un fuerte accidente que lo obligó a ser hospitalizado y a someterse a una operación de urgencia.

El comunicador compartió detalles de lo ocurrido y de su estado de salud actual, generando múltiples reacciones en redes sociales y medios de comunicación.

El hecho ocurrió en Londres y, aunque se trató de un accidente doméstico, las consecuencias fueron más graves de lo esperado, al punto de requerir una intervención quirúrgica mayor y un prolongado proceso de recuperación.

¿Quién es el reconocido periodista que sufrió un accidente?

Se trata de Piers Morgan, periodista, editor y presentador de televisión británico, ampliamente conocido por su estilo directo y polémico en los medios. El comunicador confirmó personalmente que se encuentra internado en un hospital de Londres, donde permanece bajo observación médica tras el accidente.

Morgan, de 60 años, utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores sobre su estado de salud y explicar las razones por las que se encuentra alejado temporalmente de sus compromisos profesionales.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hija mayor de Yeison Jiménez rompe el silencio tras su muerte y estremece al revelar foto

Piers Morgan sufrió un aparatoso accidente que lo dejó en el hospital. (Foto VALERIE MACON / AFP)

¿Qué le pasó a Piers Morgan?

Según relató el propio periodista, el accidente ocurrió mientras se encontraba en un restaurante de Londres. Piers Morgan tropezó con un pequeño escalón dentro del establecimiento, una caída que, aunque parecía menor en un inicio, terminó teniendo consecuencias serias.

El golpe fue tan fuerte que le provocó una fractura de fémur, una de las lesiones óseas más delicadas, especialmente en adultos. Tras ser evaluado por los médicos, se determinó que la lesión requería una operación inmediata.

Morgan explicó que tuvo que someterse a una operación de reemplazo de cadera, ya que el daño óseo no permitía una recuperación conservadora. La intervención fue exitosa, pero implicará un proceso de rehabilitación largo y cuidadoso.

De acuerdo con la información compartida, el periodista deberá utilizar muletas durante al menos seis semanas, además de cumplir restricciones médicas estrictas. Entre ellas, se encuentra la recomendación de no realizar viajes largos durante un periodo aproximado de 12 semanas, con el fin de evitar complicaciones en su recuperación.

El comunicador también señaló que, aunque el accidente fue inesperado, se encuentra estable y enfocado en cumplir con las indicaciones médicas para volver progresivamente a sus actividades habituales.

Piers Morgan permanece hospitalizado en Londres mientras avanza su proceso postoperatorio.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en Disney! Falleció el director detrás de El rey león y otros clásicos

¿Quién es Piers Morgan?

Piers Morgan es un periodista, editor y presentador de televisión británico con una extensa trayectoria en medios de comunicación. A lo largo de su carrera ha dirigido importantes periódicos en el Reino Unido y ha sido una figura constante en la televisión internacional.

Es ampliamente recordado por su participación como jurado en programas de talento como Britain’s Got Talent, donde se destacó por sus opiniones directas y controversiales. Además, condujo el programa de entrevistas Piers Morgan Live, transmitido por CNN, en el que entrevistó a personalidades del entretenimiento, la política y el deporte.

En los últimos años, Morgan ha mantenido una fuerte presencia mediática a través de programas de opinión y columnas periodísticas, consolidándose como una de las voces más reconocidas —y debatidas— del periodismo británico.

Por ahora, el comunicador permanecerá enfocado en su recuperación, mientras se mantiene alejado temporalmente de la pantalla y de los viajes internacionales, a la espera de recibir el alta médica definitiva.