¡Luto en Disney! Falleció el director detrás de El rey león y otros clásicos

El codirector de El rey león falleció a los 76 años dejando un legado clave en la historia de Disney.

Reconocido director de cine de Disney falleció
El cine infantil y la animación atraviesan un momento de profunda tristeza tras confirmarse el fallecimiento de uno de los nombres más influyentes de la historia de Disney.

La noticia fue dada a conocer por colegas cercanos al realizador, quienes destacaron no solo su legado artístico, sino también su calidad humana dentro y fuera de los estudios.

La partida del director deja un vacío enorme en la industria del entretenimiento, especialmente entre quienes crecieron con las películas que marcaron a toda una generación.

¿Quién es el director de cine que falleció?

Se trata de Roger Allers, reconocido cineasta, animador y guionista estadounidense, famoso mundialmente por ser codirector de la película animada El rey león, uno de los mayores éxitos en la historia de Walt Disney Animation Studios.

Allers fue una figura clave durante el llamado renacimiento de la animación de Disney en las décadas de los 80 y 90. Antes de alcanzar la cima con El rey león en 1994, desarrolló una extensa carrera como animador y escritor, participando en producciones icónicas que hoy hacen parte importante del cine familiar.

Entre los proyectos en los que trabajó se encuentran títulos como La bella y la bestia, La sirenita, Aladdín, Oliver & Company, además de programas infantiles como Sesame Street y The Electric Company. Su capacidad para contar historias y construir personajes memorables lo consolidó como uno de los grandes talentos de la animación.

El codirector de El rey león, Roger Allers, falleció a los 76 años
¿Cuál fue la causa de muerte de Roger Allers?

Hasta el momento, no se ha revelado una causa oficial de su fallecimiento. La noticia fue confirmada por el productor y veterano de Disney Dave Bossert, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales.

Bossert reveló que había estado intercambiando correos electrónicos con Allers tan solo una semana antes, mientras el director se encontraba de viaje en Egipto, lo que hizo que la noticia resultara aún más impactante e inesperada para quienes lo conocían.

“Roger trataba a todos con genuina amabilidad y respeto, sin importar el cargo o la posición”, escribió Bossert, resaltando que el éxito de El rey león nunca cambió su forma de ser ni su trato con los demás.

Otros referentes de la industria también reaccionaron a su muerte. El animador, autor y profesor Tom Sito aseguró que Allers siempre mantuvo la calma y la profesionalidad, incluso bajo la presión propia de los grandes proyectos cinematográficos. “Nunca lo vi perder la compostura”, expresó, recordando su sonrisa y su carácter sereno.

Roger Allers tenía 76 años. En lo personal, estuvo casado con Leslee Hackenson desde 1977 y, aunque la pareja se separó años después, tuvieron dos hijos: Leah y Aidan.

Su legado permanece vivo en cada canción, personaje y escena que sigue emocionando a millones de espectadores alrededor del mundo. Para muchos, El rey león no solo fue una película, sino una experiencia que marcó la infancia y la forma de ver el cine animado.

Roger Allers trabajó en títulos como La bella y la bestia y La sirenita
