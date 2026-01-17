Aida Victoria revela lo que le confesó la esposa de Yeison Jiménez: “No voy a poder con esto”

En las últimas horas se viralizó un video en el que aparece Aida Victoria Merlano conversando con Sonia, esposa del fallecido cantante Yeison Jiménez, durante el homenaje realizado en su memoria.

El clip, grabado por uno de los asistentes al evento, desató una ola de críticas en redes sociales al interpretar que la creadora de contenido estaba reclamando el comportamiento de algunos amigos del artista.

Ante los comentarios y señalamientos, Aida Victoria decidió pronunciarse públicamente para aclarar lo sucedido y dar su versión sobre el contexto real del video que circula en plataformas digitales.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre el video que está viralizado en redes sociales?

A través de sus historias de Instagram, Aida comenzó advirtiendo sobre la importancia de consumir el contenido en redes sociales con criterio, ya que muchas publicaciones pueden estar manipuladas o sacadas de contexto, incluso con el uso de inteligencia artificial.

Como ejemplo, mencionó otros contenidos falsos que han circulado recientemente, como un supuesto trino en el que ella afirma que nueve millones de pesos no son suficientes para mantener a un bebé, o imágenes en las que aparece junto a WestCol en actitudes cariñosas. No obstante, aclaró que en esta ocasión su mensaje se centraba específicamente en el video grabado durante el homenaje a Yeison Jiménez.

La empresaria fue enfática en señalar que nunca criticó ni reprochó el comportamiento de los amigos del cantante, como se ha insinuado en redes sociales.

“A mí no me compete criticar a nadie y, desde lo genuino, no me nace, porque no hay ninguna conducta reprochable dentro de los amigos de Yeison”, expresó.

Aida explicó que al llegar al velorio prefirió mantenerse al margen y no acercarse al ataúd por respeto a la familia del artista. Sin embargo, relató que fue Lina Jiménez, hermana del cantante, quien la condujo hasta el frente para que pudiera dar personalmente sus condolencias a Sonia.

“Yo llego al velorio y me hago atrás, de pronto hasta por respeto con la familia yo no me quería acercar al cajón, y Lina, la hermana de Yeison, es la que me acerca. Ahí estaba Sonia, yo le doy las condolencias y ella me empieza a contar una serie de cosas, entonces yo me le hago al lado”, explicó.

Aida Victoria Merlano aclaró viral video de ella en homenaje de Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN) (Foto Eva Marie Uzcategui / AFP)

¿Qué le dijo la esposa de Yeison Jiménez a Aida Victoria Merlano?

Según Aida, el fragmento que se viralizó corresponde apenas a unos segundos de una conversación mucho más extensa y cargada de emotividad. En ese diálogo, Sonia se encontraba profundamente afectada y desahogándose por el difícil momento que atravesaba tras la pérdida de su esposo.

La creadora de contenido aseguró que el video está completamente descontextualizado y que, lejos de reproches, lo que hacía era brindarle palabras de apoyo y fortaleza, recordándole que tenía razones para seguir adelante, especialmente por sus hijos.

“Estamos teniendo una conversación que fue de hecho bastante larga y en esos 30 segundos de video es la parte de la conversación en la que Sonia me dice ‘Yo no voy a poder con esto’ y yo le digo ‘ese hombre te va a dar la fuerza que tú necesitas para pararte duro, a ti no se te puede olvidar quién eres, tú eres una hembra, tienes unos hijos maravillosos, tú hija…’ ta ta ta. Y es impresionante como 30 segundos de un video distan tanto de lo que pasó en la realidad””, relató.

Finalmente, Aida lamentó cómo un fragmento tan corto puede distorsionar por completo una situación tan delicada, y reiteró que su intención nunca fue generar polémica, sino acompañar y apoyar a Sonia en uno de los momentos más dolorosos de su vida.