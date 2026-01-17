Sale a la luz entrevista de mujer relacionada sentimentalmente con Yeison Jiménez: ¿Fueron pareja?

Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, en redes sociales comenzaron a circular múltiples rumores sobre supuestas relaciones sentimentales del cantante mientras estaba comprometido.

Entre los nombres que más se repitieron apareció el de Camila Galviz, creadora de contenido que fue vinculada de manera informal al artista. En medio de esta ola de especulaciones, volvió a viralizarse una entrevista antigua en la que Galviz admite haber sido “la tercera en discordia” en la relación de un famoso, lo que desató nuevas interpretaciones.

El fragmento, difundido en plataformas digitales, generó confusión entre usuarios que asumieron que sus declaraciones estarían relacionadas con Yeison Jiménez.

¿Qué dijo Camila Galviz sobre ser la amante de un famoso artista?

En la entrevista que volvió a circular, Camila Galviz habló sin rodeos sobre una experiencia personal con un artista colombiano que mantenía una relación sentimental con otra mujer.

En el diálogo, relató que fue descubierta luego de que la pareja oficial del cantante encontrara pruebas del vínculo, como la compra de tiquetes a su nombre para un viaje que realizaron juntos.

Galviz describió la situación como una experiencia problemática que le generó miedo y tensión, especialmente cuando la mujer involucrada la contactó directamente. También afirmó que, tras lo ocurrido, recibió dinero para que la información no saliera a la luz pública, aunque evitó mencionar nombres propios.

Si bien muchos usuarios asumieron que hablaba de Yeison Jiménez, en la misma entrevista Camila dejó claro que se trataba de un artista de reguetón paisa, lo que descarta que sus palabras estuvieran dirigidas al cantante de música popular.

“A uno le gusta el man, normal así tenga mujer o no [...] Eso me trajo muchos problemas, yo estaba super asustada porque la chica se dio cuenta [...] Ella me escribió, quién sabe qué le vio [...] Le vio la compra de los tiquetes de mi nombre [...] porque fuimos a Cancún”

Camila Galviz confesó ser la amante de un artista reggaetonero paisa. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Camila Galviz sobre su relación con Yeison Jiménez?

Los rumores que vincularon a Camila Galviz con Yeison Jiménez surgieron días atrás, luego de que en redes sociales circularan una fotografía junto al cantante y supuestos mensajes privados que fueron interpretados como coquetos. El contenido generó una ola de especulaciones que rápidamente la ubicaron en el centro de la conversación digital.

Ante el revuelo, Camila se pronunció en su momento para desmentir cualquier relación sentimental con el artista. A través de un comunicado, aseguró que muchas de las imágenes que se difundieron habían sido manipuladas mediante inteligencia artificial, y pidió que no se le involucrara en polémicas ajenas.

En esa misma declaración, la creadora de contenido fue enfática en que no busca exposición mediática a partir del escándalo y que su trabajo en redes sociales se mantiene dentro de un marco estrictamente profesional.

“No busco fama, atención ni exposición desde la polémica. Mi trabajo en redes es profesional y nunca ha estado basado en el escándalo”, señaló entonces.

Camila Galviz desmintió cualquier relación sentimental con Yeison Jiménez. (Foto Romain Maurice / AFP)

Además, aclaró que solo cuenta con cuentas oficiales en Instagram y TikTok, por lo que cualquier perfil alterno o contenido que circule fuera de esos canales no corresponde a ella. Camila también explicó que la publicación de imágenes junto al cantante respondía únicamente a compartir un momento específico que vivió con el difunto, sin intención de generar interpretaciones erróneas.

Finalmente, agradeció a quienes actuaron con respeto y empatía frente a la situación y dejó claro que no volvería a referirse al tema. Desde esa declaración, Camila Galviz no ha vuelto a publicar ni hacer comentarios adicionales sobre Yeison Jiménez o los rumores que la involucraron con el artista.