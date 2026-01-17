Hermana de Yeison Jiménez lanza dura advertencia: “No se dejen engañar”

El fallecimiento de Yeison Jiménez continúa generando reacciones y controversias en redes sociales. En esta ocasión, fue su hermana, Lina Jiménez, quien decidió pronunciarse públicamente para aclarar información falsa que ha comenzado a circular tras la muerte del artista, especialmente aquella que involucra su nombre y el de la viuda del cantante.

A través de sus historias de Instagram, Lina desmintió publicaciones que, según explicó, estarían siendo utilizadas con fines económicos y que no tienen ningún vínculo con la familia del intérprete de música popular.

¿Qué publicó la hermana de Yeison Jiménez en sus redes?

Lina Jiménez alertó a los seguidores del cantante sobre la aparición de cuentas falsas en redes sociales que estarían suplantando su identidad y la de su cuñada. De acuerdo con su denuncia, estas cuentas se han creado recientemente y estarían difundiendo contenido no autorizado para obtener beneficios económicos.

La hermana del artista fue enfática al señalar que ni ella ni la viuda de Yeison Jiménez tienen cuenta en TikTok y que cualquier perfil que afirme representarlas es falso. Asimismo, aclaró que la cuenta de Instagram de su cuñada es privada y que ella no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte de su esposo.

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, denuncia cuentas falsas a su nombre. (Foto Canal RCN)

“No se dejen engañas(r) ni mi cuñada ni yo tenemos tik tok y la cuenta de ella de Instagram es privada y no se ha pronunciado con nada al respecto. Personas inescrupulosas han creado cuentas y hacen publicaciones a nombre de nosotras con fines lucrativos, ninguna de estas son reales. Gracias”, compartió en su cuenta oficial.

Con este mensaje, la familia busca frenar la desinformación y evitar que los seguidores sean engañados en un momento sensible.

Esta no ha sido la única intervención pública de Lina Jiménez en los últimos días. Días atrás, también reaccionó con dureza a las declaraciones del cantante Giovanny Ayala, quien criticó el homenaje póstumo realizado en honor a Yeison Jiménez el pasado 14 de enero.

¿Qué dijo la hermana de Yeison Jiménez sobre Giovanny Ayala?

El pasado 14 de enero se realizó un homenaje póstumo al artista Yeison Jiménez. El evento reunió a varios exponentes de la música popular para despedir al artista.

Sin embargo, llamó la atención la ausencia de Giovanny Ayala, quien posteriormente se refirió al homenaje como un “circo” a través de sus redes sociales. En sus comentarios, afirmó que algunos asistentes se encontraban bajo los efectos del alcoh0l y que otros habrían asistido solo por visibilidad mediática, asegurando que no se trató de un acto sincero de respeto.

Ayala también señaló que decidió no asistir por voluntad propia, ya que no quería formar parte de lo que calificó como un espectáculo mediático.

Ante estas declaraciones, Lina Jiménez respondió de forma contundente y aseguró que el cantante no fue invitado al homenaje. En su mensaje, lo calificó de “oportunista” y dejó claro que no era bienvenido a ningún evento relacionado con su hermano.

“Usted no estuvo porque no es bienvenido a nada que tenga que ver con él. Después de toda la m1erda que habló, vaya y busque protagonismo en otro lado. Oportunista”, escribió Lina.

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, arremete contra Giovanny Ayala. (Foto Canal RCN)

A esta polémica se sumó el cantante Ciro Quiñónez, quien también se pronunció en redes sociales y aseguró que Yeison Jiménez no tenía una buena relación con Giovanny Ayala, afirmando que el artista no habría sido bien recibido debido a conflictos del pasado.

Las declaraciones han generado opiniones divididas entre seguidores y colegas del género, mientras la familia de Yeison Jiménez continúa pidiendo respeto y responsabilidad frente a la información que circula tras su fallecimiento.