Giovanny Ayala responde a hermana de Yeison Jiménez luego de que lo llamara "oportunista"

Luego de que la hermana de Yeison Jiménez lo señalara públicamente como “oportunista”, Giovanny Ayala decidió romper el silencio.

Giovanny Ayala responde sin filtros a la hermana de Yeison Jiménez tras llamarlo "oportunista". (Foto Canal RCN).

El homenaje a Yeison Jiménez, realizado en Bogotá el pasado miércoles 14 de enero de 2026, no solo dejó momentos emotivos, sino que también desató una nueva polémica. Giovanny Ayala, quien no estuvo presente en el evento, cuestionó el comportamiento de algunos colegas, lo que provocó la inmediata reacción de la hermana del artista homenajeado, comentario que no fue bien recibido por el cantante.

¿Qué dijo la hermana de Yeison Jiménez a Giovanny Ayala?

Giovanny Ayala sorprendió con un inesperado pronunciamiento en redes sociales frente al homenaje en honor a Yeison Jiménez en el que varios artistas del género popular subieron a la tarima para cantar sus mejores canciones.

Hermana de Yeison Jiménez arremete contra Giovanny Ayala
Hermana de Yeison Jiménez arremete contra Giovanny Ayala y lo llama “oportunista”. (Foto Canal RCN)

Sin embargo, la actitud de algunos artistas no le habría gustado a Giovanny, quien terminó reprochando varios comportamientos de algunos colegas al manifestar que se tomaron el evento como una “fiesta” y no como un acto fúnebre en el que el respeto era necesario.

Sus palabras parecieron no haberle gustado a su hermana Lina Jiménez, quien públicamente expresó que él no tenía derecho a pronunciarse frente al homenaje a Yeison debido a que no era bienvenido.

“Usted no estuvo porque no es bienvenido a nada que tenga que ver con él. Después de toda la m1erda que habló, vaya y busque protagonismo en otro lado. Oportunista”, escribió, un mensaje que rápidamente se viralizó.

¿Qué respondió Giovanny Ayala a la hermana de Yeison Jiménez?

Luego del pronunciamiento de la hermana de Yeison Jiménez, quien lo llamó “oportunista” por referirse al tema pese a que no fue invitado al evento por razones personales con la familia Jiménez, Giovanny Ayala reapareció por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, para responder de manera directa.

Ayala explicó que él no reprochaba el homenaje a Yeison Jiménez, sino la actitud de algunos artistas que estuvieron presentes y se tomaron el evento de “recocha” al realizar actos fuera de lugar, y beber en exceso.

"Aclaro que yo no estoy criticando el merecido homenaje a la despedida de Yeison Jiménez y sus amigos, jamás, estoy criticando la actitud de mis compañeros, de esa recocha, de esa borrachera que se pegaron: hay momentos para disfrutar, pero ese no era el momento"

