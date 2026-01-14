Sale a la luz video que habría anticipado el día exacto de la muerte de Yeison Jiménez

Tras conocerse la lamentable muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, en redes sociales empezó a circular un escalofriante video que habría anticipado la fecha exacta en la que murió.

¿Cuál es el video que habría anticipado la muerte de Yeison Jiménez?

La noticia de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez continúa causando conmoción entre sus fanáticos, quienes, tras enterarse de su fallecimiento, han comenzado a compartir en redes sociales videos que grabaron meses atrás al asistir a sus conciertos y que conservaban como recuerdos personales. Uno de esos registros ha despertado múltiples comentarios por lo que se puede observar en él.

Yeison Jiménez falleció en la tarde del sábado 10 de enero de 2026 | Foto del Canal RCN.

Según usuarios en redes sociales, en el video el artista habría anticipado sin querer la fecha de su muerte. Todo ocurrió durante una presentación en el Movistar Arena de Bogotá, donde la introducción del show recreaba episodios de su vida antes de la fama, cuando trabajaba en una plaza de mercado vendiendo abarrotes y verduras.

Lo que llamó la atención fue que el número del local que aparecía en la proyección coincidía de forma inexplicable con la fecha de su fallecimiento: 101, en referencia al 10 de enero.

El video en cuestión llegó a los ojos de Yeison Jiménez, quien orgulloso de este momento expresó que era la mejor opción: “a lo bien que chimba de entrada, jajajaja, lo pensé mucho pero esa era la mejor idea”, escribió antes de su fallecimiento.

¿Cómo falleció Yeison Jiménez?

El cantante de música popular falleció poco después de abordar una avioneta junto a cuatro integrantes de su equipo y el capitán a cargo del vuelo, luego de que la aeronave presentara una falla y se estrellara contra una vereda en Boyacá, el pasado sábado 10 de enero.

El martes 13 de enero, tras la identificación de su cuerpo por Medicina Legal, el artista fue sepultado en Bogotá. Este miércoles se le realiza un homenaje en el Movistar Arena, donde amigos cercanos, colegas, familiares y fanáticos se reúnen para rendirle tributo.