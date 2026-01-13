Yeferson Cossio desata críticas por su comentario tras la tragedia de Yeison Jiménez

El creador de contenido antioqueño Yeferson Cossio vuelve a estar en el ojo del huracán tras pronunciarse sobre el reciente fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez.

¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre Yeison Jiménez?

El pasado sábado, el artista perdió la vida en un accidente aéreo, luego de que la avioneta en la que viajaba no lograra alcanzar la altura necesaria durante el despegue y se precipitara al vacío.

La noticia conmocionó a miles de seguidores y a varias figuras del mundo del entretenimiento, quienes se manifestaron públicamente tras el trágico suceso.

Entre ellos estuvo el influencer Yeferson Cossio, quien reaccionó durante una transmisión en vivo; sin embargo, sus declaraciones generaron una fuerte división de opiniones en redes sociales.

Yeferson Cossio y la frase que muchos tildaron de fría tras la muerte de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Cossio, quien en varias ocasiones ha estado envuelto en polémicas por sus comentarios y comportamientos, expresó su postura frente a lo ocurrido y afirmó de manera contundente: “la vida sigue”. Sus palabras no pasaron desapercibidas y desataron una ola de reacciones entre los internautas.

¿Por qué las palabras de Yeferson Cossio tras la muerte de Yeison Jiménez causaron indignación?

Por supuesto, los internautas comenzaron a opinar sobre la falta de empatía del creador de contenido antioqueño tras lo ocurrido con Yeison Jiménez.

Mientras algunos usuarios lo criticaron duramente, otros defendieron a Yeferson Cossio, asegurando que sus palabras reflejan la realidad. Entre los comentarios que circularon en redes se leían frases como: “desafortunadamente así es” o “absolutamente cierto”.

Sin embargo, también hubo quienes fueron más contundentes y escribieron: “si ese no cuida ni la vida de él, ¿creen que le va a importar la vida de otros?”.

Cabe recordar que recientemente el antioqueño presentó problemas de salud que lo llevaron a estar hospitalizado en varias ocasiones debido a un delicado inconveniente cardíaco.

En ese momento, también estuvo en el centro de la polémica, luego de que, tras ser hospitalizado y someterse a una intervención quirúrgica, se mostrara de fiesta pocos días después. Posteriormente, volvió a anunciar que se encontraba nuevamente en una clínica.

Este suceso dio pie a que muchos internautas interpretaran que no estaba cuidando adecuadamente su salud, lo que desató una nueva ola de críticas en redes sociales.