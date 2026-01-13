Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio desata críticas por su comentario tras la tragedia de Yeison Jiménez

Las palabras de Yeferson Cossio sobre la muerte de Yeison Jiménez causaron indignación en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
¿Qué dijo Yeferson Cossio en pleno en vivo sobre Yeison Jiménez que encendió la polémica?
Yeferson Cossio y la frase que muchos tildaron de fría tras la muerte de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN y AFP)

El creador de contenido antioqueño Yeferson Cossio vuelve a estar en el ojo del huracán tras pronunciarse sobre el reciente fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre Yeison Jiménez?

El pasado sábado, el artista perdió la vida en un accidente aéreo, luego de que la avioneta en la que viajaba no lograra alcanzar la altura necesaria durante el despegue y se precipitara al vacío.

La noticia conmocionó a miles de seguidores y a varias figuras del mundo del entretenimiento, quienes se manifestaron públicamente tras el trágico suceso.

Artículos relacionados

Entre ellos estuvo el influencer Yeferson Cossio, quien reaccionó durante una transmisión en vivo; sin embargo, sus declaraciones generaron una fuerte división de opiniones en redes sociales.

¿Qué dijo Yeferson Cossio en pleno en vivo sobre Yeison Jiménez que encendió la polémica?
Yeferson Cossio y la frase que muchos tildaron de fría tras la muerte de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Cossio, quien en varias ocasiones ha estado envuelto en polémicas por sus comentarios y comportamientos, expresó su postura frente a lo ocurrido y afirmó de manera contundente: “la vida sigue”. Sus palabras no pasaron desapercibidas y desataron una ola de reacciones entre los internautas.

¿Por qué las palabras de Yeferson Cossio tras la muerte de Yeison Jiménez causaron indignación?

Por supuesto, los internautas comenzaron a opinar sobre la falta de empatía del creador de contenido antioqueño tras lo ocurrido con Yeison Jiménez.

Artículos relacionados

Mientras algunos usuarios lo criticaron duramente, otros defendieron a Yeferson Cossio, asegurando que sus palabras reflejan la realidad. Entre los comentarios que circularon en redes se leían frases como: “desafortunadamente así es” o “absolutamente cierto”.

Sin embargo, también hubo quienes fueron más contundentes y escribieron: “si ese no cuida ni la vida de él, ¿creen que le va a importar la vida de otros?”.

¿Qué dijo Yeferson Cossio en pleno en vivo sobre Yeison Jiménez que encendió la polémica?
Yeferson Cossio y la frase que muchos tildaron de fría tras la muerte de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que recientemente el antioqueño presentó problemas de salud que lo llevaron a estar hospitalizado en varias ocasiones debido a un delicado inconveniente cardíaco.

En ese momento, también estuvo en el centro de la polémica, luego de que, tras ser hospitalizado y someterse a una intervención quirúrgica, se mostrara de fiesta pocos días después. Posteriormente, volvió a anunciar que se encontraba nuevamente en una clínica.

Este suceso dio pie a que muchos internautas interpretaran que no estaba cuidando adecuadamente su salud, lo que desató una nueva ola de críticas en redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeison Jiménez, cantante de música popular colombiano Yeison Jiménez

Yeison Jiménez: el género musical que más amaba además de la música popular

Yeison Jiménez no solo vivía la música popular, también sentía afinidad por otro género que pocos de sus seguidores conocían.

Yina Calderón se despachó con Valentino al “parecerse” a ella en La casa de los famosos Colombia Yina Calderón

Yina Calderón se despachó con Valentino al “parecerse” a ella en La casa de los famosos Colombia

Yina Calderón se despachó en contra de Valentino Lázaro por las similitudes que tiene con ella en La casa de los famosos Colombia.

Así le celebró La Segura los 9 meses de a su bebé La Segura

La Segura conmueve con la tierna celebración de los 9 meses de Lucca: “Gracias por estar”

La Segura mostró cómo celebró los 9 meses de Lucca y enterneció a sus seguidores en redes.

Lo más superlike

El homenaje de Yeison Jiménez tuvo cambio de fecha. Yeison Jiménez

Bogotá se prepara para despedir a Yeison Jiménez este 14 de enero en el Movistar Arena

Miles de seguidores despedirán a Yeison Jiménez en un homenaje público este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena.

Karina García y Altafulla Karina García

Así reaccionó Karina García al ver a Altafulla presentado La casa de los famosos Colombia

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Sebastián Ayala sufre un accidente de tránsito Talento nacional

Cantante de música popular sufre accidente horas después de reaccionar a la muerte de Yeison Jiménez

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas