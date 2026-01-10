Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Luis Alberto Posada sorprende con mensaje de reconciliación tras la partida de Yeison Jiménez

Luis Alberto Posada habló con honestidad sobre sus diferencias con Yeison Jiménez y lamentó su muerte.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Luis Alberto Posada lamenta la muerte de Yeison Jiménez
Luis Alberto Posada impacta al hablar de sus diferencias con Yeison Jiménez tras su fallecimiento. (Foto: Canal RCN y AFP)

Este sábado 10 de enero se conoció el fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, una noticia que causó conmoción en el mundo artístico y entre miles de seguidores del género en Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Luis Alberto Posada tras la muerte de Yeison Jiménez?

El artista perdió la vida tras un accidente aéreo, cuando la avioneta en la que se desplazaba hacia una de sus presentaciones no logró alcanzar la altura necesaria después del despegue y terminó cayendo, provocando una explosión inmediata.

Tras conocerse la tragedia, varios artistas del género popular expresaron su dolor públicamente.

Artículos relacionados

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el del cantante Luis Alberto Posada, quien se pronunció a través de su cuenta personal de Instagram con un video en el que se mostró visiblemente afectado.

Luis Alberto Posada lamenta la muerte de Yeison Jiménez
Luis Alberto Posada impacta al hablar de sus diferencias con Yeison Jiménez tras su fallecimiento.(Foto: Canal RCN)

En la grabación, Posada reconoció que, aunque existieron diferencias entre ambos, nunca deseó un desenlace como este y lamentó profundamente la pérdida de su colega.

“Esto no es una risa para nadie. Lo de los hijitos, la esposita… teníamos diferencias, pero no para desear la muerte de un ser humano. No lo quería para él ni para nadie”, expresó entre lágrimas.

¿Cómo recordó Luis Alberto Posada su relación con el artista?

El cantante también se refirió a los conflictos profesionales y legales que existieron entre ellos, dejando claro que esas situaciones no borraban el afecto ni el respeto que sentía por Yeison Jiménez.

Artículos relacionados

“Una cosa fueron las diferencias artísticas y los procesos legales que existían entre él y mi persona, pero eso no quita el dolor por la muerte de un ser humano tan joven. Mis condolencias sinceras a su familia, a sus seguidores y a su equipo de trabajo”, afirmó.

Luis Alberto Posada lamenta la muerte de Yeison Jiménez
Luis Alberto Posada impacta al hablar de sus diferencias con Yeison Jiménez tras su fallecimiento. (Foto: AFP)

Como era de esperarse, el emotivo video del legendario cantante dedicado a Yeison Jiménez generó múltiples expresiones de apoyo y comentarios de los seguidores, con mensajes como: “Me llena de paz escuchar sus palabras, maestro” o “Ver juntos a este par cantando es otra cosa, qué tristeza que no se hubiera arreglado todo”.

Las palabras de Luis Alberto Posada se suman a los numerosos mensajes de despedida que han inundado las redes sociales.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

El alcalde de Marinilla fue quien informó al público sobre la muerte de Yeison Jiménez. Yeison Jiménez

Así se enteraron los asistentes al concierto en Marinilla de la muerte de Yeison Jiménez

El público que esperaba a Yeison Jiménez en Marinilla fue informado en el lugar de su fallecimiento tras el accidente aéreo en Boyacá.

Yeison Jiménez llevó la música popular a grandes escenarios del país. Yeison Jiménez

Estos fueron los éxitos que marcaron la carrera de Yeison Jiménez

Tras su fallecimiento, las canciones de Yeison Jiménez reviven una carrera que llevó la música popular colombiana a lo más alto.

Hermana e hija de Yeison Jiménez compartieron su desgarradora reacción tras confirmarse su muerte Yeison Jiménez

Hermana e hija de Yeison Jiménez compartieron su desgarradora reacción tras confirmarse su muerte

Hermana e hija de Yeison Jiménez compartieron su quebrantada reacción en redes tras la muerte del cantante en accidente aéreo.

Lo más superlike

Juan Pablo Raba reacciona a la muerte de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Juan Pablo Raba reaccionó a la muerte de Yeison Jiménez, con quien habló de sueños premonitorios

Juan Pablo Raba se pronunció tras la muerte de Yeison Jiménez en accidente aéreo. Le envió un mensaje a su familia.

Las redes reaccionan a un video de Carlos Villagrán. Talento internacional

Carlos Villagrán divide opiniones tras broma viral durante encuentro con un niño

El actor Salvador Zerboni contó su drama tras perder la audición del oído izquierdo. Viral

Exparticipante de La casa de los famosos perdió la audición de un oído: relató su drama

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas

Sara Uribe destapa si La casa de los famosos es real o puro show La casa de los famosos

Sara Uribe destapó la verdad y reveló si en La casa de los famosos Colombia la convivencia es real