Luis Alberto Posada sorprende con mensaje de reconciliación tras la partida de Yeison Jiménez

Este sábado 10 de enero se conoció el fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, una noticia que causó conmoción en el mundo artístico y entre miles de seguidores del género en Colombia.

¿Qué dijo Luis Alberto Posada tras la muerte de Yeison Jiménez?

El artista perdió la vida tras un accidente aéreo, cuando la avioneta en la que se desplazaba hacia una de sus presentaciones no logró alcanzar la altura necesaria después del despegue y terminó cayendo, provocando una explosión inmediata.

Tras conocerse la tragedia, varios artistas del género popular expresaron su dolor públicamente.

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el del cantante Luis Alberto Posada, quien se pronunció a través de su cuenta personal de Instagram con un video en el que se mostró visiblemente afectado.

Luis Alberto Posada impacta al hablar de sus diferencias con Yeison Jiménez tras su fallecimiento.(Foto: Canal RCN)

En la grabación, Posada reconoció que, aunque existieron diferencias entre ambos, nunca deseó un desenlace como este y lamentó profundamente la pérdida de su colega.

“Esto no es una risa para nadie. Lo de los hijitos, la esposita… teníamos diferencias, pero no para desear la muerte de un ser humano. No lo quería para él ni para nadie”, expresó entre lágrimas.

¿Cómo recordó Luis Alberto Posada su relación con el artista?

El cantante también se refirió a los conflictos profesionales y legales que existieron entre ellos, dejando claro que esas situaciones no borraban el afecto ni el respeto que sentía por Yeison Jiménez.

“Una cosa fueron las diferencias artísticas y los procesos legales que existían entre él y mi persona, pero eso no quita el dolor por la muerte de un ser humano tan joven. Mis condolencias sinceras a su familia, a sus seguidores y a su equipo de trabajo”, afirmó.

Luis Alberto Posada impacta al hablar de sus diferencias con Yeison Jiménez tras su fallecimiento. (Foto: AFP)

Como era de esperarse, el emotivo video del legendario cantante dedicado a Yeison Jiménez generó múltiples expresiones de apoyo y comentarios de los seguidores, con mensajes como: “Me llena de paz escuchar sus palabras, maestro” o “Ver juntos a este par cantando es otra cosa, qué tristeza que no se hubiera arreglado todo”.

Las palabras de Luis Alberto Posada se suman a los numerosos mensajes de despedida que han inundado las redes sociales.