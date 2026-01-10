Jessi Uribe no pudo contener el llanto y así despidió a Yeison Jiménez: “nos vemos arriba”

El mundo de la música está de luto tras el fallecimiento de Yeison Jiménez. Luego de confirmarse su muerte, uno de los cantantes de música popular que se pronunció fue Jessi Uribe, quien compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales y dejó en evidencia el profundo dolor que le causó la noticia.

¿Qué dijo Jessi Uribe tras la muerte de Yeison Jiménez que conmovió a sus seguidores?

El artista colombiano perdió la vida este sábado 10 de enero en un accidente, cuando se disponía a viajar a Marinilla, Caldas en donde tenía una presentación, no obstante, la avioneta no logró la altura necesaria tras despegar.

Este hecho, causó que perdiera estabilidad y terminará impactando contra el terrero cercano a la pista entre Paipa y Duitama, en Boyacá.

Luego de conocerse la triste noticia, Jessi Uribe usó sus redes sociales para expresar su dolor con un sentido video en el que se le ve al cantante también de música popular orando y llorando tras el fallecimiento de su amigo Yeison Jiménez.

Jessi Uribe impacta con sentidas palabras luego de conocerse la muerte de Yeison Jiménez. (Foto: AFP)

Jessi Uribe compartió un mensaje en homenaje a Yeison Jiménez y se despidió con sentidas palabras de agradecimiento, admiración y fe.

“Hoy canto y me pongo el sombrero por ti, mi hermano @yeison_jimenez. Te vas como un gigante de la música”

También honró la memoria del reconocido artista y en el que reconoció a este gigante de la música popular, elogiando su legado y vacío que deja.

¿Qué tan cercana era la amistad entre Jessi Uribe y Yeison Jiménez?

🙌🏻🙌🏻. Nos vemos arriba y sé que me recibirás con el corazón ♥️. Viva tu música y, junto a ella, tus recuerdos 🙌🏻”.

Por supuesto, sus palabras generaron cientos de reacciones entre los seguidores de ambos cantantes, quienes aún no pueden creer la noticia del fallecimiento.

Entre los comentarios que más llamaron la atención en la publicación de Jessi Uribe estuvieron los de Paola Jara y Arelys Henao, dos reconocidas artistas del género popular, quienes también expresaron su dolor a través de emojis de tristeza.

Cabe recordar que Jessi Uribe y Yeison Jiménez mantenían una relación de amistad de varios años y compartieron escenario en distintas ocasiones, además de realizar colaboraciones musicales que fortalecieron su vínculo dentro de la música popular.