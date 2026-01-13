Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Captan suceso ‘divino’ durante homenaje a Yeison Jiménez y su equipo

Un homenaje a Yeison Jiménez organizado por fans dejó un suceso inesperado que fue considerado por muchos como ‘divino’.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Homenaje a Yeison Jiménez quedó marcado por inesperado suceso ‘divino’
Homenaje a Yeison Jiménez quedó marcado por inesperado suceso ‘divino’. (Foto AFP: Rodrigo Varela | Freepik).

El pasado sábado 10 de enero se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez tras un accidente aéreo. Desde entonces, fanáticos, amigos y colegas le han rendido homenajes, uno de ellos marcado por un suceso que muchos calificaron como ‘divino’.

¿Cuál fue el suceso ‘divino’ que marcó uno de los homenajes a Yeison Jiménez?

Desde que se anunció la lamentable muerte del cantante Yeison Jiménez, miles de fanáticos en distintas regiones de Colombia han rendido homenaje a su memoria. Así quedó evidenciado en redes sociales, donde varios de estos actos han llamado la atención del público.

Homenaje yeison jimenez
Equipo de Yeison Jiménez reveló detalles del homenaje al artista/AFP: Rodrigo Varela

Uno de ellos se volvió tendencia en TikTok, luego de que un seguidor compartiera un video en el que mostró un suceso que muchos calificaron como ‘divino’.

En las imágenes se observa una velatón organizada en honor al artista, la cual se vio afectada por una fuerte lluvia. Sin embargo, pese al aguacero, solo seis velas permanecieron encendidas de las decenas que habían sido prendidas inicialmente.

“Esta tarde-noche se le hizo un altar a Yeison y a Jefferson, y pueden creer que está lloviendo hace rato y todavía hay velas prendidas con este aguacero. Increíble, ¿no?”, se escucha en el video.

En los comentarios, muchos usuarios coincidieron en que las seis velas encendidas representarían a las seis personas que perdieron la vida en el accidente aéreo, incluyendo a Yeison Jiménez.

¿Cuándo será el homenaje que la familia de Yeison Jiménez organizó en su honor?

Durante la mañana de este martes 13 de enero se reveló, por medio de un comunicado compartido en las redes sociales de Yeison Jiménez, que su cuerpo ya se encontraba en la capital colombiana, donde se le realizará un homenaje el próximo 14 de enero.

Este emotivo evento se llevará a cabo en las instalaciones del Movistar Arena, y se permitirá el ingreso totalmente gratuito a las personas que deseen asistir para darle un último adiós al cantante. Así mismo, el desarrollo del evento contará con la logística necesaria para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes.

Sale a la luz video de cámara de seguridad que captó el momento exacto del siniestro donde murió Yeison Jiménez
Yeison Jiménez murió en un trágico accidente aéreo. Salen a la luz imágenes del momento. (Foto: Eva Marie Uzcategui/ AFP | Foto derecha: Freepik)
