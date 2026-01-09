Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, está de luto tras dolorosa pérdida: “empeoró y se fue”

La creadora de contenido digital Carolina Gómez, conocida en redes sociales por ser novia de Yeferson Cossio, reapareció por medio de sus redes con una lamentable noticia que hoy enluta a su familia.

¿Quién falleció en la familia de Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio?

En la noche del pasado jueves 8 de enero, Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, compartió por medio de una publicación realizada por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, una triste noticia que tomó por sorpresa a los internautas: el fallecimiento de su perrito Oddy.

Novia de Yeferson Cossio, Carolina Gómez, enfrenta un duro momento tras pérdida reciente. (Foto Canal RCN).

Según comentó la creadora de contenido, su perrito, quien llevaba 15 años a su lado y con quien compartió desde que ella tenía 7 años, había presentado problemas de salud respiratorios que pese a las nebulizaciones y tratamientos implementados no mejoró: "empeoró y se fue".

Mencionó además que sus doctores le brindaron tres alternativas para hacer frente al estado de salud de su perrito, pero que la eutanasia era la más razonable.

La noticia del fallecimiento de su perrito se dio en medio del complicado estado de salud que también atraviesa Yeferson Cossio, quien hace pocos días volvió a ser hospitalizado por una nueva falla en su corazón.

¿Yeferson Cossio se pronunció sobre el fallecimiento del perrito de Carolina Gómez?

En el audiovisual Carolina Gómez reveló que aunque Yeferson Cossio no pudo estar presente en este difícil proceso de manera presencial, sí lo hizo por medio de un presente que acompañó con una emotiva carta en la que expresó sus condolencias tanto a su novia como a su familia.

Así mismo, les brindó unas palabras de calma para enfrentar su duelo de manera más llevadera y sin tanto dolor.

“Tengan la certeza que el negro ya está en un lugar donde no existe el sufrimiento. El verdadero amor nunca muere y en su momento se volverán a reunir del otro lado. Les deseo mucha fortaleza para afrontar las cosas, Oddy los ama mucho, se dieron mutuamente los mejores 15 años de la vida, no es justo para Oddy si ustedes se queda sufriendo”, menciona parte de la carta enviada por Cossio.