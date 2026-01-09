Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, está de luto tras dolorosa pérdida: “empeoró y se fue”

Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, compartió lamentable noticia que hoy enluta a su familia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Carolina Gómez vive un duro luto que impacta a sus fans
Carolina Gómez vive un duro luto que impacta a sus fans. (Foto Canal RCN | Freepik)

La creadora de contenido digital Carolina Gómez, conocida en redes sociales por ser novia de Yeferson Cossio, reapareció por medio de sus redes con una lamentable noticia que hoy enluta a su familia.

Artículos relacionados

¿Quién falleció en la familia de Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio?

En la noche del pasado jueves 8 de enero, Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, compartió por medio de una publicación realizada por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, una triste noticia que tomó por sorpresa a los internautas: el fallecimiento de su perrito Oddy.

Novia de Yeferson Cossio, Carolina Gómez, enfrenta un duro momento tras pérdida reciente
Novia de Yeferson Cossio, Carolina Gómez, enfrenta un duro momento tras pérdida reciente. (Foto Canal RCN).

Según comentó la creadora de contenido, su perrito, quien llevaba 15 años a su lado y con quien compartió desde que ella tenía 7 años, había presentado problemas de salud respiratorios que pese a las nebulizaciones y tratamientos implementados no mejoró: "empeoró y se fue".

Artículos relacionados

Mencionó además que sus doctores le brindaron tres alternativas para hacer frente al estado de salud de su perrito, pero que la eutanasia era la más razonable.

La noticia del fallecimiento de su perrito se dio en medio del complicado estado de salud que también atraviesa Yeferson Cossio, quien hace pocos días volvió a ser hospitalizado por una nueva falla en su corazón.

¿Yeferson Cossio se pronunció sobre el fallecimiento del perrito de Carolina Gómez?

En el audiovisual Carolina Gómez reveló que aunque Yeferson Cossio no pudo estar presente en este difícil proceso de manera presencial, sí lo hizo por medio de un presente que acompañó con una emotiva carta en la que expresó sus condolencias tanto a su novia como a su familia.

Artículos relacionados

Así mismo, les brindó unas palabras de calma para enfrentar su duelo de manera más llevadera y sin tanto dolor.

“Tengan la certeza que el negro ya está en un lugar donde no existe el sufrimiento. El verdadero amor nunca muere y en su momento se volverán a reunir del otro lado. Les deseo mucha fortaleza para afrontar las cosas, Oddy los ama mucho, se dieron mutuamente los mejores 15 años de la vida, no es justo para Oddy si ustedes se queda sufriendo”, menciona parte de la carta enviada por Cossio.

Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, está de luto por dolorosa pérdida familiar
Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, está de luto por dolorosa pérdida familiar. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Presentadora y exreina de belleza reapareció en redes tras operación por su diagnóstico de cáncer Talento internacional

Presentadora y exreina de belleza reapareció en redes tras operación por su diagnóstico de cáncer

Famosa presentadora y exreina de belleza reapareció en redes tras su operación por diagnóstico de cáncer.

Aida Victoria Merlano respondió a las críticas. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano respondió a los cuestionamientos sobre sus ingresos: "Ando en una G-Wagon"

Aida Victoria Merlano dejó claro que sus ingresos son fruto de su esfuerzo y trabajo y no de regalos del Agropecuario.

La Jesuu causa revuelo al revelar hábito que no ha podido dejar en 11 años La Jesuu

La Jesuu hizo fuerte confesión sobre una mala decisión que le puede costar su salud

La Jesuu abrió su corazón y reveló que por años ha vivido con un mal hábito que puede traer problemas para su salud.

Lo más superlike

Presentadora de televisión sufre aparatoso accidente en vivo Talento internacional

Presentadora de televisión sufre aparatoso accidente en vivo | VIDEO

Presentadora mexicana cayó en plena transmisión en vivo cuando su tacón se desprendió mientras bailaba, provocando susto y risas en el estudio.

Sofía Jaramillo y Alejandro Estrada se reencuentran tras reality del 2017 La casa de los famosos

Sofía Jaramillo y Alejandro Estrada ya habían estado juntos en el mismo reality, ¿cuál?

Bad Bunny sufre caída en México y se hace viral el video en redes. Bad Bunny

Bad Bunny es acusado de usar la voz de una mujer en canciones sin autorización

Los computadores que presentaron en el CES 2026 Tecnología

Los computadores más llamativos y futuristas que se presentaron en el CES 2026: así son

Especialistas señalan que el cerebro humano tiene límites para sostener relaciones cercanas y estables. Salud

Esta es la cantidad de amigos que puede tener un ser humano, según expertos