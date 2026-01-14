Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Captan emotivo video de la esposa de Yeison Jiménez al lado del féretro en despedida privada

Sonia Restrepo conmovió a todos tras no despegarse del féretro del artista Yeison Jiménez.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Esposa de Yeison Jiménez
Esposa de Yeison Jiménez conmueve tras despedirlo/AFP: Rodrigo Varela

Sonia Restrepo, esposa del cantante Yeison Jiménez, ha conmovido a miles de fanáticos del artista luego de que se revelaran imágenes de la despedida privada que le hicieron al caldense sus familiares y allegados.

¿Cómo fue la despedida privada de Yeison Jiménez?

Este martes 13 de enero se llevaron a cabo las honras fúnebres del artista en el cementerio Jardines del Recuerdo, al norte de Bogotá.

despedida privada de yeison jimenez

La ceremonia se dio entre familiares y amigos cercanos del cantante, quienes le dieron su último adiós.

Según imágenes difundidas en redes sociales, decenas de seres queridos llegaron para despedirlo y honrar su memoria.

Entre las imágenes que han circulado en las plataformas digitales se filtró una grabación en la que se ve a Sonia Restrepo, esposa del cantante al lado del féretro del caldense conmoviendo a miles de fanáticos del artista de música popular.

El video ha generado diversas reacciones entre los internautas, pues si bien muchos se han solidarizado con la familia del cantante, otros lo vieron como una falta de respeto a su privacidad en este momento tan difícil para ellos.

¿Yeison Jiménez tendrá una despedida masiva?

La familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez decidieron realizarle un homenaje al cantante, el cual se dará este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena, a partir de las 12 p.m., donde estarán varios colegas honrando su legado y su calidad humana.

Esposa de Yeison Jiménez tras muerte

Los fanáticos del artista podrán ingresar de manera gratuita hasta agotar aforo para despedirlo como el ícono musical que fue y agradecerle como corresponde por su sorprendente legado.

Cabe destacar que, el homenaje se desarrollará en dos jornadas, la primera al medio día y la segunda a las 6 de la tarde.

Desde ya, miles de fanáticos se encuentran haciendo fila para poder hacer parte del homenaje y despedir a su artista favorito.

Mientras tanto, en redes sociales los seguidores del cantante siguen dedicándole emotivos mensajes de cariño y agradecimiento no solo por su música, sino también por ser un ejemplo de superación, resiliencia y humildad tras su forma de ser e historia de vida.

