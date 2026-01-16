Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Salen a la luz videos inéditos de lo que Yeison Jiménez pensaba y decía sobre Giovanny Ayala

Se revelaron varios videos de declaraciones de Yeison Jiménez sobre Giovanny Ayala en medio de la polémica tras su fallecimiento.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Giovanny Ayala publicó videos de Yeison Jiménez
Giovanny Ayala mostró lo que Yeison Jiménez decía de él. (Fotos Canal RCN)

Desde el pasado 15 de enero en redes sociales se armó toda una polémica entre varios de los artistas del género popular luego de unas duras críticas de Giovanny Ayala hacia sus colegas por sus comportamientos en el homenaje de despedida de Yeison Jiménez.

Artículos relacionados

¿Qué pensaba y decía Yeison Jiménez de Giovanny Ayala?

La polémica empezó cuando Giovanny Ayala publicó un video en sus redes sociales en donde revelaba por qué no había asistido a los homenajes y velación de Yeison Jiménez.

En este video el artista de Granada, Meta, se refería al evento de homenaje como un 'circo' y también catalogaba de 'bochornoso' el comportamiento de sus colegas.

Como era de esperarse estas polémicas declaraciones de Giovanny no pasaron por desapercibido y en redes sociales dividieron opiniones, hasta el punto que varios arremetieron contra el llanero y le aseguraron que su rabia era porque a él no lo habían invitado porque supuestamente Yeison no lo quería.

Tras estos señalamientos en su contra, Giovanny Ayala decidió compartir en sus redes sociales varias de las declaraciones que Yeison Jiménez en su momento hizo sobre él.

Giovanny Ayala responde sin filtros a la hermana de Yeison Jiménez tras llamarlo "oportunista"
Giovanny Ayala sacó a la luz videos de Yeison Jiménez de lo que decía sobre él. (Foto Canal RCN).

Artículos relacionados

¿Qué pensaba y decía Yeison Jiménez de Giovanny Ayala?

En uno de los videos que publicó Giovanny Ayala aparece Yeison Jiménez en el show de Juanpis González hablando de sus inicios y cómo al parecer el artista llanero le dio la mano para grabar su primer video.

En estas declaraciones Yeison contaba como en su momento le tocaba pedir ropa prestada y dinero para poder grabar sus canciones y videos.

Giovanny Ayala me regaló un video cuando estaba comenzando

Asimismo, en otras declaraciones, Yeison aseguraba que, dentro de los artistas que se consideraban pioneros en el género popular, Giovanny era uno de los que primero confió en él.

La primera persona que a mí me dio la mano como artista grande se llama Giovanny Ayala

Artículos relacionados

¿Qué dijo Giovanny Ayala sobre las declaraciones del pasado de Yeison Jiménez?

Giovanny junto a estos videos que recopiló decidió responder a todas las personas que lo han criticado duramente y que han asegurado que Yeison no lo quería.

A mí me toca recordarles lo que dijo el PROTAGONISTA y no los OPORTUNISTAS.

Precisamente, el artista llanero dejó unas declaraciones suyas del pasado en donde aseguraba que cuando vio a Yeison decidió darle una mano al ver que tenía todo para continuar y llevar a lo más alto el género popular: "Yo vi un gran talento y ser humano".

Giovanny Ayala arremete contra Ciro Quiñonez
Giovanny Ayala arremetió contra sus colegas tras lo sucedido con Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yaya Muñoz lanza fuerte indirecta sobre su ruptura y reveló que la historia cambiaría si hablara. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz lanza fuerte indirecta sobre su ruptura y reveló que la historia cambiaría si hablara

Yaya Muñoz habló sobre su ruptura con José Rodríguez y aseguró que, si contara lo ocurrido, la historia sería muy distinta.

Camila Zuluaga sorprendió a sus seguidores al revelar que ya nació su segundo hijo Talento nacional

Camila Zuluaga sorprendió a sus seguidores al revelar que ya nació su segundo hijo

Camila Zuluaga compartió que ya nació su segundo hijo, explicó por qué lo mantuvo en privado y reveló el significado de su nombre.

Cris Valencia y Yeison Jiménez Talento nacional

Cris Valencia planea hacer un cambio en su vida como un tributo a Yeison Jiménez: "¿Será que lo hago?"

Cris Valencia sorprendió al anunciar el cambio que haría en su vida como tributo a Yeison Jiménez, pese a las críticas recibidas.

Lo más superlike

Artistas en honor Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Artistas conmueven tras canción en honor a Yeison Jiménez

Artistas de la música popular se unieron para rendirle un homenaje a su colega Yeison Jiménez.

La curiosa petición de Nicolás Arrieta antes de eliminación en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Nicolás Arrieta sorprende al pedir eliminar a un participante de La casa de los famosos: ¿A quién?

Sanar no siempre depende de una disculpa: expertos explican por qué soltar expectativas libera emocionalmente. Salud

Esta sería la clave para sanar una ruptura, según expertos

Falleció Reymon Duran, artista de merengue Talento internacional

¡Luto en la música! Murió reconocido cantante de merengue tras una larga lucha contra el cáncer

Wendy Guevara, creadora de contenido y presentadora mexicana Talento internacional

Wendy Guevara revela que fue diagnosticada con una enfermedad incurable: "Debo seguir mi vida normal"