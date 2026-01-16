Salen a la luz videos inéditos de lo que Yeison Jiménez pensaba y decía sobre Giovanny Ayala

Desde el pasado 15 de enero en redes sociales se armó toda una polémica entre varios de los artistas del género popular luego de unas duras críticas de Giovanny Ayala hacia sus colegas por sus comportamientos en el homenaje de despedida de Yeison Jiménez.

¿Qué pensaba y decía Yeison Jiménez de Giovanny Ayala?

La polémica empezó cuando Giovanny Ayala publicó un video en sus redes sociales en donde revelaba por qué no había asistido a los homenajes y velación de Yeison Jiménez.

En este video el artista de Granada, Meta, se refería al evento de homenaje como un 'circo' y también catalogaba de 'bochornoso' el comportamiento de sus colegas.

Como era de esperarse estas polémicas declaraciones de Giovanny no pasaron por desapercibido y en redes sociales dividieron opiniones, hasta el punto que varios arremetieron contra el llanero y le aseguraron que su rabia era porque a él no lo habían invitado porque supuestamente Yeison no lo quería.

Tras estos señalamientos en su contra, Giovanny Ayala decidió compartir en sus redes sociales varias de las declaraciones que Yeison Jiménez en su momento hizo sobre él.

Giovanny Ayala sacó a la luz videos de Yeison Jiménez de lo que decía sobre él. (Foto Canal RCN).

En uno de los videos que publicó Giovanny Ayala aparece Yeison Jiménez en el show de Juanpis González hablando de sus inicios y cómo al parecer el artista llanero le dio la mano para grabar su primer video.

En estas declaraciones Yeison contaba como en su momento le tocaba pedir ropa prestada y dinero para poder grabar sus canciones y videos.

Giovanny Ayala me regaló un video cuando estaba comenzando

Asimismo, en otras declaraciones, Yeison aseguraba que, dentro de los artistas que se consideraban pioneros en el género popular, Giovanny era uno de los que primero confió en él.

La primera persona que a mí me dio la mano como artista grande se llama Giovanny Ayala

¿Qué dijo Giovanny Ayala sobre las declaraciones del pasado de Yeison Jiménez?

Giovanny junto a estos videos que recopiló decidió responder a todas las personas que lo han criticado duramente y que han asegurado que Yeison no lo quería.

A mí me toca recordarles lo que dijo el PROTAGONISTA y no los OPORTUNISTAS.

Precisamente, el artista llanero dejó unas declaraciones suyas del pasado en donde aseguraba que cuando vio a Yeison decidió darle una mano al ver que tenía todo para continuar y llevar a lo más alto el género popular: "Yo vi un gran talento y ser humano".