El susto que pasó Manuela Gómez en La casa de los famosos, ¿cómo se encuentra?

Manuela Gómez, participante de La casa de los famosos 3, pasó un susto que no pasó desapercibido entre sus compañeros.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Manuela Gómez sufrió un susto en La casa de los famosos
Manuela Gómez sufrió un susto en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Manuela Gómez, participante de La casa de los famosos Colombia 2026, pasó un susto que no pasó desapercibido entre los habitantes del reality. Tras el inesperado momento, la influenciadora se mostró tranquila al recibir el cariño de todos sus compañeros.

¿Qué dijo Manuela Gómez tras preocupar a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia?

El pasado martes 20 de enero, Manuela Gómez vivió un momento inesperado dentro de La casa de los famosos Colombia luego de pasar por un susto que llamó la atención de los demás participantes del reality del Canal RCN. De inmediato, sus compañeros la rodearon con muestras de cariño y apoyo para que no se sintiera sola.

Manuela Gómez vivió un susto que no pasó desapercibido en La casa de los famosos.
Manuela Gómez vivió un susto que no pasó desapercibido en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Tras lo ocurrido, la influenciadora se mostró tranquila y aprovechó el momento para disculparse con ellos por la preocupación que generó.

“Perdón por asustarlos, yo intenté que no me diera nada, pero… No podía fallar en la prueba ni por el chiras”, expresó Manuela Gómez.

Asimismo, Valentino Lázaro se sentó a su lado para manifestarle su respaldo y ofrecerle ayuda, proponiendo establecer una rutina que le permitiera llevar una vida más estable durante la competencia. Otros participantes también se sumaron al gesto y le ofrecieron un sándwich y un banano para que se sintiera acompañada y querida.

“Vamos a empezar desayunando paso a paso, diez minuticos de cardio y yo te echo chisme… vas a estar bien, tienes rojos los cachetes”, comentó Lázaro.

El gesto de sus compañeros no pasó desapercibido en redes sociales en donde televidentes destacaron que aunque todos están en una competencia se han mostrado más unidos que en otras temporadas cuando de trabajo en equipo se trata.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales al susto que pasó Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?

El susto de Manuela Gómez tampoco pasó desapercibido entre los internautas quienes reaccionaron al gesto que los demás participantes tuvieron con la influenciadora para que sintiera el apoyo de todos.

Comentarios como: “de esta temporada podrán decir lo q quieran pero unidos si son y a la hora de decirse sus cosas se la dicen me encanta” y “está temporada hasta ahora lo que se ha visto es cada uno mostrándose como es, su personalidad, su inteligencia y más de uno ha sorprendido, el trabajo en equipo ha sobresalido”, son algunos de los que destacaron.

Así reaccionaron los compañeros de Manuela Gómez tras su susto en La casa de los famosos.
Así reaccionaron los compañeros de Manuela Gómez tras su susto en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).
