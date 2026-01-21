Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La ruptura de Karol G y Feid, y el hijo que nunca llegó: así lo imaginaron sus fans

Karol G y Feid dieron por terminada su relación tras tres años juntos, según informaron personas cercanas a la pareja a TMZ.

La noticia de la ruptura de Karol G y Feid sorprendió a sus fanáticos en todo el mundo. La pareja ya mostraba cierta distancia en sus redes sociales, lo que no pasó desapercibido y terminó confirmando los rumores de su separación. Ahora, en medio de la tusa, internautas recurrieron a la inteligencia artificial para imaginar cómo sería el hijo que nunca llegó.

¿Karol G y Feid terminaron su relación?

Según TMZ, Karol G y Feid decidieron poner fin a su relación tras tres años juntos, luego de meses de especulaciones en redes sociales sobre si aún seguían juntos, especialmente tras las recientes vacaciones de la cantante en Hawaii.

Karol G y Feid se separaron tras tres años de relación, según confirmó el medio TMZ. (Foto: AFP)

Aunque ya se sospechaba, la noticia sorprendió a sus millones de seguidores, quienes lamentaron la separación, pues la pareja había mostrado buena química tanto en el escenario como en sus redes sociales.

La ruptura también ocurre después de meses de rumores sobre un posible embarazo de Karol G. Feid fue consultado en varias ocasiones para confirmar o desmentir la noticia, pero siempre lo mantuvo en suspenso.

¿Cómo habría lucido el hijo de Karol G y Feid? La respuesta tras su ruptura

Aunque su relación terminó, los fanáticos siguen recordando los momentos que Karol G y Feid compartieron en redes sociales. Y la curiosidad sobre cómo habría sido su hijo continúa. Por eso, se viralizó una fotografía creada con Inteligencia Artificial que muestra cómo podría haber sido ese hijo que nunca llegó.

En la imagen se observa a un niño de cabello claro, piel blanca y una tierna sonrisa que recuerda a la de ‘sus padres’, así como expresivos ojos con rasgos similares a los de los artistas.

Karol G y Feid se separaron tras tres años de relación, según confirmó el medio TMZ. (Foto: AFP)

La imagen generó diversas reacciones entre los fanáticos, quienes se mostraron nostálgicos al darse cuenta de que un hijo entre Karol G y Feid ya no será una posibilidad.

“Que hermoso tiene de los dos pero siento que tiene más de Feid” y “Que bonito, ojalá y regresen porque ahí se veía mucho amor”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

