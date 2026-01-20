Revelan la historia detrás de ‘Destino final’, icónica canción de Yeison Jiménez

Tras la repentina muerte de Yeison Jiménez, artistas, amigos y colegas han rendido homenaje al cantante de distintas maneras, y Pasabordo no fue la excepción. La agrupación colombiana recordó varias canciones del artista popular en las que participó en la creación y composición, entre ellas ‘Destino final’, una de las más reconocidas.

¿Cómo fue el proceso creativo de ‘Destino final’, canción de Yeison Jiménez?

A través de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde acumulan una gran cantidad de seguidores, los integrantes de Pasabordo rindieron un emotivo homenaje a Yeison Jiménez. En la publicación, la agrupación colombiana recordó el proceso creativo detrás de varias canciones icónicas del artista en las que participaron, entre ellas ‘Destino final’.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)

Según explicaron, esta canción nació con una esencia similar a ‘Nadie es eterno’, del recordado Darío Gómez, y con el tiempo se convirtió en un himno igual de significativo para la música popular.

“En honor a lo que vivimos con Yeison Jiménez, queremos contarles todo lo que pasó el día del campamento, el 27 de marzo de 2023. Escribimos canciones que se quedarán por siempre en la historia”, expresaron.

Además de ‘Destino final’, Pasabordo también participó ese mismo día en la creación de temas como ‘La llamada’, ‘Hasta la madre’ y ‘MLP’.

“Ese día quedará para siempre en nuestras memorias, así como esas canciones quedarán para siempre en la historia de la música popular colombiana”, concluyeron.

¿Qué quería transmitir Yeison Jiménez con su canción ‘Destino final’?

Según comentaron los integrantes de Pasabordo, Yeison Jiménez quería crear una canción que pudiera sonar en su propio funeral o en el de cualquier ser querido. Una idea que terminó haciéndose realidad durante el homenaje que se realizó en su honor el pasado miércoles 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá.

Así quedó demostrado en una inédita nota de voz grabado por el mismísimo Yeison Jiménez durante la creación de esta canción.