La verdadera razón por la que Luis Alberto Posada se molestó durante el homenaje a Yeison Jiménez

El pasado miércoles 14 de enero se llevó a cabo el homenaje a Yeison Jiménez y las cinco personas que fallecieron junto a él en un accidente aéreo y aunque todo parecía transcurrir con éxito, un incidente con el cantante Luis Alberto Posada generó tensión entre los asistentes. Ahora, días después del suceso de dio a conocer la verdadera razón de su reacción.

¿Por qué Luis Alberto Posada se molestó durante el homenaje a Yeison Jiménez?

El homenaje a Yeison Jiménez contó con la participación de varios artistas del género popular que eran muy cercanos al cantante, entre ellos Luis Alberto Posada, quien, al igual que los demás, se subió al escenario a interpretar un par de canciones para rendir tributo al artista fallecido.

Luis Alberto Posada enfrenta incómodo episodio en tarima durante homenaje a Yeison Jiménez. (Fotos: Canal RCN y AFP)

Sin embargo, su presentación se vio interrumpida por un incómodo momento, ya que al parecer le habrían pedido que se retirara del escenario tras cantar dos canciones, cuando supuestamente se habían acordado tres.

Aunque muchos creyeron que esta situación había molestado a Luis Alberto Posada, no fue exactamente así. Si bien el hecho influyó, su verdadera molestia radicó en que la tercera canción era la favorita de Yeison Jiménez y la que siempre interpretaban juntos cada vez que coincidían en el mismo escenario.

Se trataba de ‘Sin un Adiós’, algo que quedó comprobado a través de antiguos videos en los que ambos artistas la cantan a dueto en distintos momentos de su carrera musical.

¿Cómo era la relación entre Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada?

Aunque la relación entre Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada se vio opacada por problemas legales relacionados con sus carreras musicales, ambos artistas vivieron épocas de admiración mutua en las que compartieron escenarios y expresaron su respeto en distintas entrevistas.

El vínculo tuvo un quiebre debido a diferencias y acusaciones por parte de Posada, quien señaló a Jiménez de presuntamente sabotear uno de sus conciertos. A pesar de que Jiménez intentó acercarse para aclarar la situación y solucionar las diferencias, no obtuvo respuesta.

Tras la muerte del cantante, Luis Alberto Posada dejó de lado esos conflictos y manifestó públicamente lo afectado que se sentía por la repentina partida del artista.