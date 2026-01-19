Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La verdadera razón por la que Luis Alberto Posada se molestó durante el homenaje a Yeison Jiménez

Revelaron la verdadera razón por la que Luis Alberto Posada se molestó durante homenaje a Yeison Jiménez.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Revelan qué desató el malestar de Luis Alberto Posada en homenaje a Yeison Jiménez
Revelan qué desató el malestar de Luis Alberto Posada en homenaje a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

El pasado miércoles 14 de enero se llevó a cabo el homenaje a Yeison Jiménez y las cinco personas que fallecieron junto a él en un accidente aéreo y aunque todo parecía transcurrir con éxito, un incidente con el cantante Luis Alberto Posada generó tensión entre los asistentes. Ahora, días después del suceso de dio a conocer la verdadera razón de su reacción.

Artículos relacionados

¿Por qué Luis Alberto Posada se molestó durante el homenaje a Yeison Jiménez?

El homenaje a Yeison Jiménez contó con la participación de varios artistas del género popular que eran muy cercanos al cantante, entre ellos Luis Alberto Posada, quien, al igual que los demás, se subió al escenario a interpretar un par de canciones para rendir tributo al artista fallecido.

Luis Alberto Posada vive momento tenso en homenaje a Yeison Jiménez
Luis Alberto Posada enfrenta incómodo episodio en tarima durante homenaje a Yeison Jiménez. (Fotos: Canal RCN y AFP)

Sin embargo, su presentación se vio interrumpida por un incómodo momento, ya que al parecer le habrían pedido que se retirara del escenario tras cantar dos canciones, cuando supuestamente se habían acordado tres.

Artículos relacionados

Aunque muchos creyeron que esta situación había molestado a Luis Alberto Posada, no fue exactamente así. Si bien el hecho influyó, su verdadera molestia radicó en que la tercera canción era la favorita de Yeison Jiménez y la que siempre interpretaban juntos cada vez que coincidían en el mismo escenario.

Se trataba de ‘Sin un Adiós’, algo que quedó comprobado a través de antiguos videos en los que ambos artistas la cantan a dueto en distintos momentos de su carrera musical.

¿Cómo era la relación entre Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada?

Aunque la relación entre Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada se vio opacada por problemas legales relacionados con sus carreras musicales, ambos artistas vivieron épocas de admiración mutua en las que compartieron escenarios y expresaron su respeto en distintas entrevistas.

Artículos relacionados

El vínculo tuvo un quiebre debido a diferencias y acusaciones por parte de Posada, quien señaló a Jiménez de presuntamente sabotear uno de sus conciertos. A pesar de que Jiménez intentó acercarse para aclarar la situación y solucionar las diferencias, no obtuvo respuesta.

Tras la muerte del cantante, Luis Alberto Posada dejó de lado esos conflictos y manifestó públicamente lo afectado que se sentía por la repentina partida del artista.

Luis Alberto Posada provoca lágrimas en la esposa de Yeison Jiménez con sentido tributo
Luis Alberto Posada provoca lágrimas en la esposa de Yeison Jiménez con sentido tributo. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La casa de los famosos

Lina Tejeiro se declaró fan de un participante de La casa de los famosos Colombia y desató reacciones en redes, ¿quién es?

La actriz Lina Tejeiro, causó furor al enviar emotivas palabras dirigidas a este participante de La casa de los famosos Colombia 2026.

Yina Calderón sorprende al contar dónde continuará su nuevo tatuaje Yina Calderón

Yina Calderón causó revuelo al revelar la otra parte del cuerpo que se tatuará

Yina Calderón reveló cómo quedó su nuevo tatuaje, pero sorprendió al revelar que falta tatuarse otra parte de su cuerpo.

El emotivo recuerdo que Jhonny Rivera reveló de Yeison Jiménez antes del homenaje en El Campín Jhonny Rivera

El emotivo recuerdo que Jhonny Rivera compartió de Yeison Jiménez antes de su homenaje en El Campín

Jhonny Rivera compartió emotivo recuerdo junto a Yeison Jiménez previo a su homenaje en El Campín en Bogotá.

Lo más superlike

Luisa Cortina se despachó contra Sara Uribe tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia Sara Uribe

Luisa Cortina se despachó contra Sara Uribe tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia

Luisa Cortina rompió el silencio acerca de algunas diferencias que presentó con Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia.

Estas fueron las últimas palabras que Yeison Jiménez envió antes de su fallecimiento. Yeison Jiménez

Revelan el último mensaje que Yeison Jiménez envió horas antes de morir

Ángela Aguilar causó sensación con su apariencia física. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar causa sensación con su renovado look y espectacular figura: así reaccionó Nodal

La endometriosis afecta a millones de mujeres y muchas no lo saben. Presta atención a las señales. Salud

¿Cómo reconocer cuando el dolor menstrual deja de ser normal? esto dicen los expertos

La noticia ha causado mucha tristeza en la joven actriz colombiana. Francisca Estévez

Exparticipante de MasterChef Celebrity se viste de luto y confirma una dolorosa pérdida