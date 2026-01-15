Revelan impactante psicofonía de Yeison Jiménez durante su homenaje en Bogotá

El homenaje a Yeison Jiménez logró conmover a miles de fanáticos alrededor del mundo por la forma en la que colegas, familiares y amigos lo despidieron en medio de música, cumpliendo uno de sus más grandes deseos en vida. Sin embargo, el evento también estuvo marcado por una serie de sucesos inexplicables que se volvieron tema de conversación en redes sociales, entre ellos una supuesta psicofonía con la voz del cantante.

¿Qué se escucha en la supuesta psicofonía de Yeison Jiménez durante su homenaje en Bogotá?

El miércoles 14 de enero, luego de que el homenaje a Yeison Jiménez llegara a su fin, las redes sociales se llenaron de videos alusivos a este emotivo momento, en el que el artista y su equipo de trabajo fueron despedidos por todo lo alto.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Varios de estos registros captaron escenas conmovedoras en las que familiares y amigos dedicaron palabras al cantante, destacaron sus cualidades y recordaron momentos especiales junto a él.

Sin embargo, también comenzaron a circular videos de internautas que aseguraban que el alma de Yeison Jiménez estuvo presente en el recinto, tras registrarse acciones inesperadas y una supuesta psicofonía con su voz.

El momento en cuestión ocurrió durante unas palabras que el artista Luis Alfonso ofrecía mientras regaba un pequeño shot de licor sobre cada uno de los ataúdes. Al llegar al féretro de Óscar Marín y darle su trago, se escucha una voz que menciona: “Óscar no tomaba”.

Aunque muchos aseguran que la frase habría sido pronunciada por Yeison Jiménez a través de una psicofonía, otros sostienen que se trataría de la voz del cantante Jessi Uribe.

¿Cuándo fue el funeral de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez falleció el pasado sábado 10 de enero en un accidente aéreo en Boyacá, el artista iba acompañado de cuatro miembros de su equipo y el piloto, quienes también perdieron la vida en el siniestro.

El cuerpo del artista fue entregado días después luego de que el CTI y Medicina Legal reconocieran su identidad y posteriormente fue trasladado a Bogotá, en donde fue cremado en medio de una ceremonia privada el pasado martes 13 de enero a la que asistieron familiares y amigos cercanos.