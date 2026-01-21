Yina Calderón dedicó coqueto mensaje a Juan David Tejada ‘El agropecuario’ en su cumpleaños

Yina Calderón volvió a dar de qué hablar en redes sociales tras dedicarle un coqueto mensaje a Juan David Tejada, conocido como ‘El agropecuario’, en medio de la celebración de su cumpleaños, reviviendo nuevamente los rumores de un posible romance entre ambas personalidades.

¿Cuál fue el mensaje que Yina Calderón dedicó a Juan David Tejada?

La polémica influenciadora colombiana Yina Calderón sorprendió a sus fanáticos al compartir, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, un coqueto mensaje dirigido a Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, con quien ha tenido varios enfrentamientos en redes sociales.

Yina Calderón sorprende con mensaje especial a Juan David Tejada ‘El agropecuario’. (Foto Canal RCN).

Con una fotografía de ‘El agropecuario’ de fondo, Yina Calderón le dedicó un mensaje de cumpleaños al influenciador, aunque lo que más llamó la atención fue que dejó en evidencia que pronto se reencontraría con él, tras varias semanas de rumores sobre un posible romance entre ambos.

“Feliz cumpleaños, churro. Te veo esta semana”,escribió la influenciadora, generando todo tipo de reacciones entre los internautas que siguen de cerca la relación entre estas dos personalidades, a la espera de una confirmación oficial sobre un posible vínculo sentimental.

¿Yina Calderón y Juan David Tejada tienen una relación sentimental?

En las últimas semanas, los nombres de Yina Calderón y Juan David Tejada se han convertido en tendencia en redes sociales, luego de que ambos fueran vistos compartiendo juntos en un paradisiaco lugar de Medellín.

Esto ocurrió después de que la influenciadora se refiriera a él en varias ocasiones con mensajes y actitudes que han sido interpretados como señales de un posible acercamiento sentimental. No obstante, Calderón ha aclarado en distintas oportunidades que no es su novia, aunque sí ha manifestado que le parece interesante.

A pesar de estas declaraciones, los constantes comentarios y gestos que Yina hace en relación con Juan David Tejada siguen alimentando las especulaciones, dejando entrever que, aunque lo niegue públicamente, sí existiría un interés en iniciar una relación sentimental.