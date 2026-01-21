Videos revelan cómo era la avioneta de Yeison Jiménez por dentro

La tragedia que enlutó a Colombia el pasado 10 de enero, con la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez y parte de su equipo de trabajo, sigue generando conmoción y múltiples conversaciones en el país.

Yeison había optado por el transporte aéreo como una forma práctica de desplazarse entre ciudades, algo habitual para artistas que recorren constantemente el país.

¿Cómo era la avioneta que usaba Yeison Jiménez para viajar?

Las imágenes difundidas por el artista en vida muestran una aeronave pensada para trayectos cortos, cómoda y funcional para transportar tanto a la tripulación como a su equipo de trabajo.

En la parte frontal se encontraba la cabina de mando, donde estaban ubicados los controles principales de la aeronave, junto con las sillas del piloto y el copiloto.

Detrás de la cabina principal se extendía el área destinada a los pasajeros, con asientos enfrentados y otros dispuestos de espaldas al piloto, una distribución común en este tipo de avionetas ejecutivas.

¿Qué detalles del interior de la avioneta de Yeison Jiménez llamaban más la atención?

Uno de los aspectos que más resaltaban en los videos era la cercanía entre los asientos y las pequeñas repisas laterales, donde el artista y su equipo solían colocar bebidas, snacks o algunos objetos personales durante el vuelo.

Muestran cómo era la avioneta que usaba Yeison Jiménez junto a su equipo. Foto Canal RCN

Más hacia la parte trasera se encontraban otros asientos que, en varios trayectos, eran utilizados para acomodar maletas, instrumentos pequeños y equipos de trabajo.

Al fondo de la avioneta estaba ubicada la zona exclusiva para el equipaje, donde se almacenaban elementos más voluminosos necesarios para cumplir con los compromisos artísticos del cantante.

Estos videos, que en su momento reflejaban momentos de entusiasmo, risas y planes a futuro, hoy adquieren un tono completamente distinto, convirtiéndose en documentos cargados de emoción para sus seguidores.

¿Qué significan hoy esas imágenes de la avioneta de Yeison Jiménez para sus seguidores y su familia?

Tras el accidente, los registros audiovisuales compartidos por Yeison Jiménez se transformaron en piezas de memoria que permiten recordar su disciplina y su incansable deseo de llegar a cada rincón del país con su música.

Así eran los viajes del artista en la aeronave que usaba para cumplir sus giras. Foto | Rodrigo Varela.

Su mensaje evidenció no solo el dolor familiar, sino también los proyectos inconclusos y las conversaciones que quedaron suspendidas por la tragedia.

La avioneta, que fue testigo de innumerables recorridos y sueños en marcha, hoy representa uno de los últimos escenarios de una historia que marcó profundamente a la música popular y a miles de personas que lo siguieron hasta el final.