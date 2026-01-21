Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La casa de los famosos Colombia 2026: ¿quiénes son los rostros más lindos?

Los televidentes y seguidores de La casa de los famosos Colombia 2026 se pusieron en la tarea de elegir los rostros más lindos de la temporada.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Ellos son los rostros más lindos de La casa de los famosos Colombia 2026, según redes
Estos son los participantes más lindos de La casa de los famosos Colombia 2026, según televidentes (Foto: Canal RCN)

El pasado lunes 12 de enero inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, la cual, cuenta con la participación de personalidades muy sonadas no solo en la televisión, sino en las redes sociales, quienes en una sola semana de competencia han dado de qué hablar.

Este año, en la casa más famosa está caras muy conocidas como Sara Uribe, Manuela Gómez, Alejandro Estrada, Johanna Fadul, Nicolás Arrieta, Sofía, Jaramillo, Juanda Caribe y otros más que, sin duda, le ponen sazón a la convivencia.

Así mismo, como hay rostros muy reconocidos, hay unos que son muy lindos, según la audiencia de La casa de los famosos Colombia 2026, pues esto es lo que dicen en redes.

¿Quiénes son los rostros más lindos de La casa de los famosos Colombia 2026 según los televidentes?

Así como en redes sociales se comenta mucho sobre la convivencia de La casa de los famosos Colombia 3, de esta misma manera se habla de las lindas y los lindos participantes que hay en esta temporada, es por eso que los televidentes también tiene a sus favoritos.

¿Quiénes son los más lindos de La casa de los famosos Colombia 2026 según el público?
Ellos son los rostros más lindos de La casa de los famosos Colombia 2026, según redes (Foto: Canal RCN)

Y es que más allá de admirar sus personalidades y su inteligencia, en las diferentes redes sociales circulan las opiniones de los seguidores del programa, sobre quiénes tiene los rostros más lindos de la temporada de la casa más famosa.

En este sentido, según la opinión de los internautas, las tres caras más lindas de La casa de los famosos Colombia 2026 son las de Sofía Jaramillo, Sara Uribe y Beba.

¿Son Sara Uribe, Sofía Jaramillo y Beba las más lindas de La casa de los famosos Colombia 2026?

Si algo tiene La casa de los famosos Colombia 2026 es que todos los participantes son valiosos por su personalidad, inteligencia y talento, aunque como todo ser humano, tengan sus salidas en falso.

En este tipo de programas, los televidentes se enganchan no solo por las actitudes de los habitantes, sino también por la admiración que despiertan por sus capacidades y belleza.

¿Quiénes son los más lindos de La casa de los famosos Colombia 2026 según el público?
Ellos son los rostros más lindos de La casa de los famosos Colombia 2026, según redes (Foto: Canal RCN)

En este caso, tanto Sara Urie, Sofía Jaramillo y Beba se han robado las miradas por lo lindas que son, pero también están bellezas como Johanna Fadul, Lorena Altamirano, Manuela Gómez, Yuli Ruiz y como no, la de los hombres y los demás participantes.

Como la belleza es subjetiva, cada uno podrá sacar sus conclusiones, pero aquí lo importante es que los competidores aprovechen sus talentos y sus estrategias para llegar a la final de La casa de los famosos Colombia, ya que aquí gana el que sepa jugar.

