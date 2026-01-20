Alejandro Estrada sorprende al confesar su dilema amoroso en La Casa de los Famosos: ¿Sara o Yuli?

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia cada día sorprende más, y es que Cupido podría estar llegando al corazón del actor Alejandro Estrada, quien no dudó en compartir la confusión que siente por dos participantes de la casa.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Yuli Ruiz en La Casa de los Famosos?

El actor, quien antes de ingresar aseguró que no entraba a buscar el amor, pero con una frase dejó abierta la posibilidad: “Nunca digas ‘de esta agua no beberé’”.

Recientemente en una reveladora conversación con Lorena Altamirano, dejó al descubierto que está pensando en dos participantes de la temporada.

Alejandro Estrada aseguró que con Yuli Ruiz ya había entablado conversación antes de ingresar a la casa y ahora ve las cosas de otra manera: “Encerrado y soy hombre”, le dijo a Lorena.

Alejandro Estrada sorprende al revelar su interés por Yuli Ruiz y Sara Uribe. (Fotos: Canal RCN)

Alejandro y Yuli se han visto juntos en varias ocasiones, y ella incluso insinuó que le gustaba al actor.

Sin embargo, Alejandro sorprendió al hablar de otra participante, donde también dejó clara su intención de acercarse a alguien más: “Lorena, estoy confundido”, dijo.

¿Alejandro Estrada está interesado en Sara Uribe?

No obstante, en otra conversación con Sara Uribe, Alejandro le confesó que le gustaba hablar con ella por su madurez, a diferencia de muchos en la casa.

Sara, por su parte, habló sobre una relación pasada que le ayudó mucho y le dio visibilidad, según mencionó, esta relación duró cinco años y fue con un cantante vallenato.

Aunque la conversación no pasó a mayores, sus palabras sobre la confusión sí generaron una ola de reacciones entre los seguidores del programa, quienes quedaron sorprendidos con lo que dijo el actor.

Cabe recordar que Alejandro Estrada tenía una relación que terminó durante la primera temporada con su expareja, Nataly Umaña, cuando ella comenzó un romance con otro participante, Melfi.

En vivo, Alejandro dejó su anillo de matrimonio en un congelado en el que toda Colombia fue testigo del momento y, posteriormente, en su participación en MasterChef, sostuvo una relación con una presentadora del Canal RCN.